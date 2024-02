De acordo com pessoas presentes no local, conversa tinha tom de consolo

A comediante Dani Calabresa, de 42 anos, encontrou com Patrícia Cardoso, ex-mulher de Marcelo Adnet, na madrugada de hoje (12), no Camarote Mar, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Assim que se avistaram, as duas se abraçaram e conversaram no espaço VIP do camarote. O que foi dito ficou entre elas, mas quem presenciou citou um tom de consolo na conversa.

Patrícia Cardoso era casada com Marcelo Adnet, mas optou por terminar a relação após o comediante ser flagrado beijando outra mulher nos últimos dias. O mesmo aconteceu com Dani Calabresa há alguns anos.

No sábado (10), em camarote em São Paulo, a comediante comentou o assunto com o jornalista Léo Dias.

“Fazer piada com isso me dói, não desejo pra ele, pra mãe dele, pra mulher dele, pra filhinha dele… Não gostaria que isso virasse uma nota, quem assistir vai ver a íntegra, mas quando recortar vai virar: ‘Ela reage a traição’… Lamento porque ele é um cara genial, talentoso e eu quero boas notícias das pessoas que eu conheço, sabia? Não me alegra receber notícia ‘fulano não está dando ibope’, eu não quero. Se eu já gostei da pessoa… Que pena, caceta”, reagiu Dani.

Calabresa e Adnet foram casados de 2010 a 2017. Em 2014, ele foi flagrado beijando uma outra mulher no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.

Com informações do Terra