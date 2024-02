O deputado Comandante Dan (Podemos) inicia hoje (15), as Audiências Públicas da Comissão de Segurança Pública (CSP) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nos municípios que ficam na BR-319. Autazes (distante a 118 quilômetros de Manaus), Manaquiri (156 quilômetros) e Careiro Castanho (102 quilômetros) receberão as ações da CSP. Apuí (1096 quilômetros), Lábrea (701.82 quilômetros) e Humaitá (697 quilômetros) tiveram os eventos adiados, com novas datas a serem anunciadas.

Segundo o deputado, as cidades mais próximas de Manaus e que estão impactadas pela queda das pontes do Curuçá e do Autaz Mirim estão contempladas com as Audiências. Segundo ele, há uma urgência e emergência de interesse público e um crime contra a liberdade do ir e vir da população. “A interrupção da estrada ocorreu em setembro de 2022. Os órgãos responsáveis pela solução do problema não se manifestam. É um absurdo e um desrespeito”, avaliou.

As audiências tratarão sobre segurança de forma ampla. “A estrada perto de Autazes sofreu muitos incêndios criminosos em 2023 e colocou em risco o patrimônio e a vida das pessoas. Como é que se desloca equipamentos e materiais fundamentais num sinistro por balsas?”, disse.

Adiamento

O adiamento das audiências de Apuí, Lábrea e Humaitá aconteceu por uma série de fatores. Efetivamente, apenas Humaitá está à margem da BR, enquanto Apuí e Lábrea estão em ramais. Segundo informações do deputado, a Câmara Municipal de Humaitá está em recesso e a Polícia Federal está conduzindo uma série de operações de combate ao garimpo ilegal na região. Também lembrou que há registro de incêndios criminosos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros de São Sebastião e Nova Esperança, na cidade.

Câmara falou ainda dos episódios de 2017, quando uma operação da PF de combate ao garimpo ilegal de ouro no rio Madeira causou uma desordem pública geral, resultando em incêndio em prédios públicos e veículos dos órgãos ambientais. “Há precedentes e nos alertaram que uma Audiência Pública poderia causar alguma ‘convulsão social’. Não podemos colocar a população em risco”, ponderou.

Comandante Dan afirmou que o objetivo em realizar audiências naqueles municípios não foi abandonado, e que retomará na ocasião propícia.

“Talvez seja a hora de trazer um representante dos novos titulares do Ministério da Justiça e Segurança Pública para sentir de perto a realidade da Amazônia. Ainda é cedo para convidar o titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que mal assumiu o cargo. A BR precisa de cuidados, de asfalto, de trafegabilidade, mas também precisa de segurança para não se tornar mais uma rota de piratas e do narcotráfico”, concluiu.

