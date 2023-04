Damares tinha bunker com isolamento e cofre com armas no ministério, diz colunista

A sala com segurança reforçada foi encontrada a poucos metros do antigo gabinete da ex-ministra dos Direitos Humanos Damares Alves

Uma sala construída com paredes reforçadas, equipada com fechadura eletrônica, isolamento acústico e cofre para armas foi encontrada dentro do prédio do atual Ministério dos Direitos Humanos, em Brasília. O local seria uma espécie de bunker, exigido pela equipe de segurança da ex-ministra Damares Alves.

Segundo o colunista Guilherme Amado, a instalação do bunker custou cerca de R$ 17 mil e foi feita a pedido do policial rodoviário federal Marco Aurélio Baierle. Ele fazia a segurança da ex-ministra, hoje senadora.

Baierle pediu que a sala fosse reformada com urgência em 28 de abril de 2021. A obra foi concluída em nove meses, tendo que atender a uma série de exigências feitas pelo policial.

Dentre as condições, Baierle exigiu o isolamento acústico – que deveria impedir também que sons dentro da sala fossem escutados fora dela -; fechadura digital biométrica; saída de ar-condicionado independente; cofre para guardar armas e documentos; e fragmentadora de papel.

Todas as exigências foram encontradas em documentos acessados pelo colunista do portal Metrópoles, através da Lei de Acesso à Informação (LAI).

A equipe da senadora Damares Alves explicou que contava “com proteção policial por sofrer ameaças à sua vida, desde o início de sua atuação à frente do ministério”. “A referida sala foi adequada, em cumprimento à orientação do Ministério da Justiça, para que os policiais federais pudessem armazenar seus equipamentos de segurança, bem como realizar as atividades necessárias a fim de garantir a devida segurança à então ministra.”

Com informações do Terra