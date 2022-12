Croácia vence Marrocos por 2 a 1 e conquista o terceiro lugar da Copa do Catar

A Croácia garantiu o segundo pódio de Copa consecutivo, após bater a seleção marroquina pelo placar de 2 a 1, no estádio Internacional Khalifa, em Doha. A vitória também marca a segunda vez em que a equipe dos Bálcãs conquistou o terceiro lugar em um Mundial. A primeira foi em 1998, na França.

O jogo entre as equipes foi o único a se repetir na atual edição do Mundial. Marroquinos e croatas já haviam de enfrentado na estreia do Grupo F, em 23 de novembro. Naquela oportunidade, empataram em 0 a 0.

