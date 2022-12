Cristo Redentor, Fiesp, Palácio Bandeirantes e Wembley ganham luzes especiais por Pelé

Monumentos dentro e fora do Brasil ganharam iluminação especial na noite de hoje para homenagear Pelé, após sua morte aos 82 anos.

No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor foi colorido de verde e amarelo em honra do rei do futebol.

Já em São Paulo, o prédio da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) reflete uma imagem de Pelé.

O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, também recebeu iluminação verde e amarela.

Na Inglaterra, o estádio de Wembley, o maior do Reino Unido, foi aceso com as cores da bandeira do Brasil. “Seu talento único iluminou o jogo de futebol, e inspirou o mundo”.

O ex-jogador morreu após um período de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Edson Arantes do Nascimento teve complicações de um câncer no cólon e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele deixa seis filhos.

O velório de Pelé acontecerá na Vila Belmiro, estádio que foi sua casa durante 18 anos. Ele será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, onde o Rei do futebol tinha um espaço reservado desde 2003.

Com informações do Uol