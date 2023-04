Cristiano Ronaldo dá mata leão em ex-jogador do Flamengo em partida do Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo se irritou durante a derrota do Al-Nassr para o Al-Hilal, por 2 a 0, nesta terça-feira, pelo Campeonato Saudita e deu um mata leão em Cuellar, ex-jogador do Flamengo. O lance aconteceu após uma disputa pela posse de bola pelo alto entre o astro do futebol português e o colombiano.

O embate entre os jogadores aconteceu no segundo tempo, quando o Al-Nassr perdia o confronto por 1 a 0. Após subir para disputar o lance com o volante, Cristiano Ronaldo caiu com o braço no pescoço do adversário e a arbitragem imediatamente marcou a inflação do atacante.

O árbitro da partida chegou a aplicar um cartão amarelo para o jogador responsável pelo contato faltoso. Pouco tempo depois, o Al-Hilal liquidou a partida com o segundo gol do atacante Odion Ighalo no confronto, que ocorreu aos 62 minutos, de pênalti.

Com a derrota, o time de Cristiano Ronaldo perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Saudita, atualmente liderado pelo Al-Ittihad. O Al-Nassr está a três pontos atrás do rival e ainda sonha com a conquista do título nacional.

*Com informações de Terra