Crianças do Educandário Gustavo Capanema receberão brinquedos de colaboradores do Super Terminais

Natal é tempo de confraternização, solidariedade e, claro, presentes. É por isso que colaboradores do Super Terminais, mais eficiente terminal privativo no Polo Industrial de Manaus, trabalham para arrecadar brinquedos para 120 crianças de 04 a 12 anos do Educandário Gustavo Capanema, em Manaus. A entrega dos presentes será feita por colaboradores voluntários e um Papai Noel no próximo dia 16 de dezembro, a partir das 8h30, em uma festa recheada de brinquedos infláveis, atividades recreativas e um super lanche.

A iniciativa faz parte do SuperAção, projeto social criado pelo Super Terminais em 2021, com ações fixas programadas para Páscoa, Dia das Crianças e Natal. O projeto consiste em envolver os colaboradores do Super Terminais na arrecadação de brinquedos e kits de higiene e alimentação para serem doados a comunidade. O objetivo é fazer o bem e aproximar o terminal portuário da população.

“O Educandário Gustavo Capanema é uma instituição muito tradicional, que faz um trabalho magnífico em Manaus. É uma alegria para nós, do Super Terminais, realizar essas atividades. Essa troca entre as crianças e nossos colaboradores é extremamente positiva e nos aproxima ainda mais da comunidade”, afirma Marcello Di Gregorio, diretor do Super Terminais.

Super Terminais

Com 25 anos de experiência no mercado de transporte e logística, o Super Terminais é o mais eficiente terminal privativo no Polo Industrial de Manaus. Opera cargas em contêineres, cargas de projetos e cargas soltas. A estrutura oferece ainda os equipamentos mais modernos do mercado e cumpre rigorosamente os cronogramas de manutenções preventivas e corretivas com peças originais, garantindo a segurança e a eficiência no manuseio de cargas. A média operacional está em 40 movimentos por hora, com 3 turnos, e 280 tomadas para contêineres frigorificados. Entre as grandes preocupações da empresa estão a preservação da maior floresta tropical do mundo – a Floresta Amazônica –, a capacitação para promover um ambiente sustentável e o desenvolvimento de campanhas para evitar a ocorrência de acidentes ambientais e humanos.

SERVIÇO

Entrega de brinquedos no Educandário Gustavo Capenama

Data: 16 de dezembro

Horário: das 8h30 às 12h

Local: Educandário Gustavo Capanema

Endereço: R. Des. Filismino Soares, 215 – Col Oliveira Machado, Manaus (AM).