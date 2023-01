Criação de Secretaria Indígena “é de extrema importância no Amazonas”, diz Belarmino Lins

Para o deputado estadual Belarmino Lins (PP), a criação de uma secretaria de estado para cuidar de políticas públicas destinadas a atender as demandas da população indígena no Amazonas “é de extrema importância” neste momento de reconstrução das políticas voltadas ao segmento na Amazônia. Em dezembro do ano passado, o parlamentar propôs a criação da Secretaria de Estado de Políticas Indígenas do Amazonas (SEPIAM).

Belão destacou, quanto a questão, o recente anúncio do governador paraense, Helder Barbalho (MDB), confirmando a criação da Secretaria de Povos Originários do Pará. O Estado possui cerca de 55 etnias e, aproximadamente, 60 mil indígenas espalhados por 25% do território paraense, de 77 terras indígenas em 52 municípios. Já o Amazonas conta com mais de 200 mil indígenas, sendo 168.680 habitando a capital, Manaus.

Na opinião de Belão, os lamentáveis acontecimentos constatados in loco pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último final de semana, em Roraima, com o total abandono dos povos Yanomamis, atingidos por desnutrição e doenças, “reforçam a necessidade premente da criação de uma Secretaria Indígena em nosso Estado”.

“O que o presidente Lula viu em Roraima mostra que o problema indígena é uma causa mais que humanitária, exigindo respostas que hão de vir com as secretarias a serem criadas para aplacar tanto drama”, afirma Belarmino Lins, que afirma “confiar na sensibilidade do governador Wilson Lima para enviar à Assembleia Legislativa, de forma urgente, mensagem anunciando a criação da Secretaria Indígena do Amazonas”.