CPI da Águas de Manaus discute proposta da concessionária e define próximas ações

Membros não abrem mão de zerar a cobrança para quem tem acesso ao serviço de esgoto

Os membros da Comissão Especial Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus realizaram, na manhã de hoje (14), uma reunião para discutir a proposta enviada pela concessionária e definir os próximos passos das investigações, além do calendário de atividades que será realizado nos próximos 15 dias. Segundo o presidente da CPI, vereador Diego Afonso (União Brasil), a comissão não abre mão de zerar a tarifa de esgoto nas contas dos manauaras que não têm acesso ao serviço.

Na tarde da última terça-feira (11), a CPI recebeu um documento da Águas de Manaus com a proposta de fixar a taxa de cobrança do serviço de esgotamento em 80%, pelos próximos quatro anos, para usuários já existentes. Para novos usuários, seria cobrado 50% da tarifa, pelo mesmo prazo. Após o período proposto, a cobrança voltaria a ser cobrada em 100%.

“Já havíamos tornado pública esta proposta, na última quarta-feira (12), como resultado dos trabalhos que estamos fazendo. É o início de uma negociação, mas é importante esclarecer que não abrimos mão da nossa proposta inicial, que é zerar a cobrança para quem não recebe o serviço. É uma cobrança indevida que fere o direito dos consumidores”, destacou o presidente da CPI.

Diego Afonso ressaltou que, apesar da proposta feita pela concessionária, a oitiva do diretor-presidente da Águas de Manaus, Diego Dal Magro, ainda será realizada. O depoimento estava marcado para este dia 12 de abril, mas foi suspenso por conta do luto decretado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), em decorrência do falecimento da filha do ex-presidente da Casa, vereador Joelson Silva (Patriota).

Calendário de atividades

Durante a reunião de hoje, também foi definido o calendário da CPI para os próximos 15 dias. Na próxima segunda-feira (17), será realizada uma diligência na zona sul de Manaus, sob a coordenação do vereador Ivo Neto (Patriota). Já na quarta-feira (19), ficou definida uma Audiência Pública com a presença do Fórum das Águas e população em geral, coordenada pelo relator Rodrigo Guedes (Podemos).

Na quinta-feira (20), será realizada mais uma diligência, com a coordenação do vereador Everton Assis (União Brasil). As datas, horários e locais serão divulgados posteriormente.

A reunião de hoje contou com a presença do presidente da CPI, Diego Afonso; do vice-presidente William Alemão (Cidadania); e do relator Rodrigo Guedes (Podemos). Além dos vereadores membros, Ivo Neto (Patriota), Elissandro Bessa (Solidariedade), Everton Assis (União Brasil), Márcio Tavares (Republicanos), e o presidente da Casa, Caio André (PSC).

Com informações da assessoria