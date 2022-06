Costa Rica e Nova Zelândia disputam a última vaga para a Copa do Mundo do Catar

Chegou a hora de conhecermos o último classificado para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira, Costa Rica e Nova Zelândia se enfrentam para decidir a vaga na repescagem. O confronto, no Estádio Ahmed bin Ali, está marcado para às 15h (de Brasília).

A Costa Rica chegou à repescagem da Copa do Mundo por ter ficado em quarto lugar na Concacaf (América do Norte e Central), enquanto a Nova Zelândia está na briga pela vaga por ter vencido as eliminatórias da Oceania.

A Austrália bateu o Peru nos pênaltis nesta segunda-feira pela repescagem e garantiu a classificação para a Copa do Mundo, sendo a 31ª seleção confirmada. Assim, resta apenas uma vaga na disputa para Costa Rica ou Nova Zelândia. Quem vencer, vai se juntar a Espanha, Alemanha e Japão no Grupo E.

Costa Rica x Nova Zelândia

Data e horário: 14/6/2022, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan (CAT)

Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU)

Assistentes: Mohammed Al-Hammadi (EAU) e Hasan Almahri (EAU)

COSTA RICA (Técnico: Luis Fernando Suárez): Keylor Navas; Bryan Oviedo, Keysher Fuller, Francisco Calvo e Carlos Martínez; Gerson Torres, Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Brandon Aguilera e Johan Venegas; Joel Campbell.

NOVA ZELÂNDIA (Técnico: Danny Hay): Oliver Sail; Bill Tuiloma, Winston Reid e Tommy Smith; Joe Bell, Kosta Barbarouses, Liberato Cacace, Tim Payne e Matthew Garbett; Alex Greive e Chris Wood.

*Com Lance!