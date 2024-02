Além de preservar o meio ambiente, a ação incentiva agricultores rurais, gerando economia de R$ 7,2 mil/ano

O governo do Amazonas, por meio Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), está realizando parcerias com produtores rurais através da doação de copos plásticos que são distribuídos em diversas ações da Companhia, para reutilização no plantio de mudas de frutas e hortaliças, na região do Puraquequara, zona leste de Manaus. O objetivo de promover ações de sustentabilidade em combate aos impactos negativos causados pelo homem ao meio ambiente

A ação é resultado de um trabalho realizado pela Gerencia de Responsabilidade Socioambiental (Gersam) em parceria com a Associação de Produtores e Agricultores Rurais Bons Amigos (Agriamigos), que atuam no Ramal Bela Vista, e tem gerado uma economia de R$ 7,2 mil/ano aos agricultores, valor que seria destinado para a compra de pacotes de copos descartáveis. Atualmente, cerca de oito agricultores associados estão sendo beneficiados com as doações dos copos para o cultivo de mudas em suas plantações.

A agricultora Raimunda Carvalho, que trabalha há mais de 20 anos com produção rural, ressalta a importância da parceria feita com o órgão que resulta no aumento da sua produtividade e ajuda a preservar o meio ambiente.

“A Cosama traz para nós esse diferencial, porque o custo que nós tínhamos antes com os copos descartáveis, hoje já não temos mais. Aqui temos copos do ano de 2022, diferente dos descartáveis que só eram utilizados uma única vez e isso se tornou para nós um meio sustentável, porque aumenta a nossa quantidade de produção, economizando cerca de 600 reais por mês. Dessa forma, conseguimos contratar a mão de obra local, além de somar com a qualidade dos nossos produtos. Só temos a agradecer as secretarias do governo e a Cosama”, destaca Carvalho.

De acordo com a gerente de Responsabilidade Socioambiental, Soraya Martins, a Cosama está constantemente fortalecendo seu compromisso socioambiental, realizando parcerias com cooperativas de materiais recicláveis, um exemplo disso é o descarte feito de forma correta durante a realização da Ação Água nas Torcidas no Festival Folclórico de Parintins.

“A Companhia tem realizado nos últimos anos parceria com cooperativas de catadores de resíduos recicláveis em Parintins, para o descarte dos copos que são distribuídos aos brincantes e visitantes do festival. E hoje, graças a essa nova parceria feita com a associação de agricultores agora conseguimos destinar nossos copos para que eles possam reutilizar. Isso prova que é possível trabalhar de maneira sustentável e somar com a economia e renda desses produtores”, destacou Martins.

Com informações da Cosama