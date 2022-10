Corrida Super Nova Era reúne mais de 3 mil atletas em celebração ao esporte na capital

A manhã de hoje (16), foi marcada por uma grande celebração do esporte. O Super Nova Era reuniu na avenida das Torres mais de 3 mil atletas, na primeira edição da corrida promovida pela marca.

Uma super estrutura foi preparada para receber os corredores e familiares, com área kids, espaço para massagem, além de aula de zumba com os professores do projeto Nova Era em Movimento. A gerente de Marketing do grupo Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que foi uma grande festa feita especialmente para quem ama esporte. “Muitas famílias presentes se divertindo e torcendo pelos corredores”, disse.

Segundo o diretor do Super Nova Era, Wilson Soares, a corrida é mais uma forma do grupo incentivar o cuidado com a saúde e bem-estar dos clientes. “Já temos o Nova Era em Movimento, com aulas de zumba em quatro unidades, além da preocupação diária com a oferta de produtos de qualidade. A corrida, com certeza, entra para o calendário esportivo da cidade, porque foi um sucesso”, destacou.

A corrida Nova Era foi disputada nas categorias individual masculino e feminino, 5 km e 10 km; pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, 5 km; e pessoas com deficiência visual, 5 km. Os vencedores, até o quinto lugar, das categorias individual masculino e feminino, nos dois percursos, ganharam cartão presente Nova Era nos valores de R$ 1000, R$ 800, R$ 500, R$ 300 e R$ 200, respectivamente. As categorias deficiência visual e uso de cadeiras de rodas também receberam premiação.

Na categoria 5Km masculino e feminino, a prova foi vencida pelo casal Juarez Rosa e Franciane Moura. Juntos há 12 anos, os dois mantém uma rotina intensa de treinos. “Estamos sempre juntos e isso é muito bom. Um incentiva o outro quando está cansado. A intenção sempre é alcançar os melhores resultados”, explica Franciane.

Juarez conta que um dos principais objetivos atualmente é classificar Franciane para as Olimpíadas. “As corridas de rua são ótimas e nos ajudam na preparação dela. Estamos muito contentes com o resultado na prova do Nova Era”.

Quem também chegou em primeiro lugar, na categoria cadeirante, foi Francisco Barros. Deficiente físico desde os 18 anos devido a um acidente de moto, ele diz que o esporte foi essencial no processo de recuperação. “Hoje, já faz 27 anos que corro e é sempre uma emoção subir no pódio. É uma superação diária, mas muito gratificante. Agradeço a toda a organização do Nova Era porque foi uma prova muito bonita”, afirmou. Ganhadores: Na categoria 5km masculino os ganhadores foram Juarez Rosas, Wanderson Auzier, Dionísio Cosme, Jackson Mendes e Luiz Carneiro. No feminino 5km o pódio foi formado por Franciane Moura, Roselvys Del Vale, Juliana Gusmão, Thais Porfirio e Genilce Santana.

Na categoria 10km masculino ganharam Leandro Costa, Eudes Piamo, Lincoln Aranha, Elielde da Costa e Francisco Irinaldo. No feminino 10km as vendedoras foram Márcia da Silva, Márcia Monteiro, Izani Paes, Adélia Gentil e Maria Cláudio nora.

Entre os cadeirantes o pódio foi formado por Francisco Barros, Érico da Silva e Franciomar Bastos. No feminino as ganhadoras foram Cristina Gonçalves, Carolina Rayane e Marleide Sales. Na categoria deficiente visual masculino os vencedores foram William Paes, Nelson Peres e Antônio Honório. No feminino deficiente visual chegaram nas primeiras colocações Camilli Vitória, Iracelia Batalha e Daniela Serrão.

Também foram premiadas as três equipes melhores colocadas – Mucuras, Movimente-se e Curicas Runners.

Com informações da assessoria