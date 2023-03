Corrida da Água bate recorde com mais de dois mil atletas, incluindo o prefeito David Almeida

A 8ª Corrida da Água, promovida ontem (24), pelo Grupo Literatus Educacional, na avenida das Torres, reuniu mais de 2 mil atletas, entre profissionais e amadores, superando as expectativas da organização do evento e ainda com um aumento das categorias de atletas com deficiência e acima de 60 anos.

“Ficamos muito impressionados com o crescimento de atletas ao longo das edições da corrida e com um destaque para aqueles com deficiência e também os acima de 60 anos”, afirma a mantenedora do Literatus, Elaine Saldanha. “Tivemos um aumento ao longo dos anos saindo de uma média de 10, 20 e 30 atletas, para chegar a 50 e 60. Isto demonstra que as pessoas estão buscando cada vez mais a qualidade de vida, e esperamos que a Corrida da Água tenha contribuído para esse resultado”.

Elaine ressalta que a competição já faz parte do calendário de corridas de Manaus, tornando-se um momento de celebração do aniversário do Literatus, que comemora 32 anos este ano, contribuindo com a conscientização sobre a importância da água. “Embora estejamos em um estado onde a água é abundante, é importante que todos entendam que qualquer recurso natural pode ser finito e a água é um desses exemplos”, ressaltou.

A corrida da Água reuniu atletas profissionais e amadores e ainda contou com a participação do prefeito de Manaus, David Almeida. “Para quem estava há muito tempo parado, foi um ótimo tempo”, comemorou o prefeito, avaliando sua performance ao final da corrida.

O professor de educação física Sérgio Nazareno também gostou da performance dos 30 atletas que levou para a competição, muitos deles dentro da categoria de pessoa com deficiência. “Esta prova, pra mim, tem um significado fundamental porque celebra a água e é organizado por uma instituição de ensino. Isto significa que o retorno é ainda maior porque sempre pode vir uma pesquisa, um estudo ou até um relacionamento junto com a corrida. Todos ganham e o estado também”, comentou o atleta.

Resultado

O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada na categoria 5 mil quilômetros foi Luis Moura Camelo que levou 17 minutos e 16 segundos entre a largada e a chegada. Na mesma categoria 5k só que para mulheres, Genilce Santana foi a vencedora com o tempo de 22 minutos e 29 segundos.

No percurso mais longo, de 10k, o grande ganhador foi Evilazio Santos da Silva Junior com o tempo de 38 minutos e 32 segundos. Diene da Silva Rocha foi a primeira colocada no feminino, com 48 minutos e 27 segundos.

Veja abaixo os 3 primeiros colocados de todas as categorias. Para ver o resultado final, basta acessar o endereço https://resultscui.active.com/events/CorridadaÁgua.

Categoria 10k Masculino

1º Evilazio Santos Da Silva Junior

2º Radson de Lima Rodrigues

3º Erivelton Da Silva Passos

Categoria 10k Feminino

1º Diene da Silva Rocha

2º Valdirene da Silva Matos

3º Tereza Cristina Bittencourt Delgado

Categoria 10k 60+ Feminino

1º Benedita de Carvalho

2º Bety Desy Queiroz

3º Maria Aracelia Soares

Categoria 10k 60+ Masculino

1º Epitacio Correia

2º Jorge Eliecer

3º Fernando Santos

Categoria 5k Masculino

1º Luis Moura Camelo

2º Marrinaldo da Costa

3º Francisco Irinaldo Alves De Sousa

Categoria 5k Feminino

1º Genilce Santana

2º Tamires Larissa Souza

3º Vanessa Santos

Categoria 5k 60+ Feminino

1º Maria das Graças

2º Celia Regina Santos

3º Anacelia Rodrigues

Categoria 5k 60+ Masculino

1º Marco Antonio Alecrim de Lima

2º Gilson da Silva Oliveira

3º Cicero Ferreira

Categoria 5k Visual Masculino

1º Williams Paes

2º Gabriel Brandão

3º Manuel Carlos Almeida

Categoria 5k Visual Feminino

1º Camili Vitoria da Slva

2º Josimara Andrade

Categoria 5k Cadeirante Masculino

1º Raimundo de Mesquita

2º Mario Jorge dos Santos

3º Ramon Paes Cardoso

Categoria 5k Cadeirante Feminino

1 – Cristiane Gonçalves

2 – Marleide Sales

3 – Carolina Raiane

Com informações da assessoria