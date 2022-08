Corpo de Jô Soares é cremado em São Paulo

Na manhã deste sábado (6), o corpo do apresentador e humorista Jô Soares foi cremado em Mauá, cidade na região metropolitana de São Paulo. A ex-mulher do artista, Flávia Pedras, conduziu a cerimônia. Considerado uma das maiores personalidades da TV brasileira, Jô faleceu, nesta sexta-feira, aos 84 anos, após passar uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês para tratar uma pneumonia. A causa da morte não foi divulgada.