Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente entre carreta e micro-ônibus na BR-174

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreu, no domingo (07/05), as vítimas de um acidente de trânsito entre uma carreta e um micro-ônibus, no KM 17 da BR-174. Ao todo, 30 pessoas estavam no veículo de passeio, que foi arremessado para a lateral da estrada.

Na ocasião do acidente, o micro-ônibus estava transportando o grupo de passageiros para um passeio quando foi atingido por trás pela carreta, perdendo o controle e sendo arremessado para a lateral da estrada.

“O CBMAM, a partir do acionamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, deslocou equipes para o local do acidente. Não haviam vítimas presas nas ferragens, apenas retidas no micro-ônibus. Todas as vítimas receberam Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e, rapidamente, conduzidas para unidade hospitalar”, destacou o comandante-geral do CBMAM, Orleilso Ximenes Muniz.

Entre as vítimas, o caso mais grave foi do motorista do micro-ônibus, que foi imobilizado e conduzido ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Não houve registro de vítimas fatais. Agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram a interdição da BR-174, devido o acidente.