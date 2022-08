Corpo de Bombeiros convoca candidatos de concurso público para exame médico e toxicológico

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) lançou, na terça-feira (09/08), edital de convocação para o exame médico e toxicológico para os candidatos do concurso público da corporação. Os exames serão realizados no período de 29 de agosto a 13 de setembro de 2022, na Junta Ordinária de Inspeção de Saúde (Jois) da Corporação.

Estão sendo convocados para realizar os exames 318 candidatos ao cargo de 2º Tenente Bombeiro Militar e 2.400 candidatos ao cargo de Soldado Bombeiro Militar.

O local dos exames será informado por meio do link conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21, a partir do dia 22 de agosto. Os portões serão fechados às 8h, no turno da manhã, e às 13h, no turno da tarde (horários de Manaus). O candidato deverá se apresentar com 30 minutos de antecedência ao horário de fechamento do portão, munido de documento de identificação original com foto.

Não será permitido, durante a realização do exame médico, o uso de aparelhos eletrônicos. Os candidatos deverão levar consigo calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô ou biquíni, no caso de candidatas do sexo feminino.

A avaliação médica das condições de saúde física e mental compreenderá, além de avaliação clínica (consulta médica) realizada por junta médica designada pela Jois/CBMAM, a apresentação de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas, bem como a aferição de altura.

Toxicológico

Quanto ao exame toxicológico, de caráter confidencial, a ser realizado pelo candidato, o envelope deve estar devidamente lacrado pelo laboratório, e ser entregue à Junta Médica.

O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à avaliação da Junta Médica, que obedecerá ao que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados, sob pena de responsabilidade, conforme legislação vigente.

Os exames médico e toxicológico terão caráter eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto.

O resultado final dos exames médicos e toxicológicos está previsto para o dia 10 de outubro de 2022, e será disponibilizado por meio do link conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21.

*Com assessoria