O corpo do ex-governador Amazonino Mendes chega nesta quinta-feira a Manaus, onde será velado por dois dias (quinta e sexta) em cerimônia aberta ao público. No sábado acontece uma cerimônia fechada para a família e alguns amigos do ex-governador. Amazonino receberá todas as honras de um Chefe de Estado.

O local do velório ainda não foi definido e o cerimonial ficará a cargo do Governo do Amazonas.