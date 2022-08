Coroado e Petrópolis, em Manaus, e Pauini ganham unidades do programa social Prato Cheio

Programa estadual conta com 40 cozinhas e restaurantes populares em todo o estado

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), inaugurou na manhã de hoje (15), mais três unidades do programa Prato Cheio. Em Manaus, foram inauguradas duas unidades, nos bairros Coroado, zona leste, e Petrópolis, zona sul. No interior, o município de Pauini (a 923 quilômetros da capital) recebeu uma unidade do programa.

As novas unidades irão funcionar na modalidade restaurante popular, servindo 400 refeições por dia, pelo valor simbólico de R$ 1. No bairro Coroado, acompanharam a inauguração a primeira-dama do Estado, Taiana Lima, e a secretária de Assistência Social, Kely Patrícia.

“Quando o governador Wilson Lima assumiu o governo eram apenas sete Prato Cheio, e agora, em todo o Amazonas, já são 40 unidades. É de se comemorar, porque quem ganha é a população, o pai de família, a mãe de família, o trabalhador que está na rua e pode chegar no Prato Cheio e pagar apenas um valor simbólico para ter o seu alimento”, ressaltou a primeira-dama Taiana Lima.

A dona de casa Maria do Rosário, de 65 anos, ficou emocionada com a unidade inaugurada no Coroado, e ressaltou que muitas vezes não tem alimento para preparar uma refeição dentro de casa. “Lá em casa tem dias que não tem um pedaço de pão na mesa, não sinto em vergonha em dizer. Com certeza essa unidade veio como uma luz para as famílias carentes”, agradeceu a moradora do bairro.

Com as inaugurações, sobe para 40 o número de unidades do programa no estado, de acordo com a secretária de Assistência Social, Kely Patrícia.

“Na capital, hoje, nós estamos inaugurando o 18º, porque estamos inaugurando também mais unidade no bairro Petrópolis; no Amazonas inteiro é a 40ª unidade. Ou seja, tem mais quatro municípios pela frente, porque a ideia é, até o fim de agosto, inaugurar 44 unidades em todo o estado”, enfatizou a secretária.

De janeiro a julho deste ano, o programa Prato Cheio já serviu mais de 1,1 milhão de refeições. Os espaços atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Programa

O Prato Cheio é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido a R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita, e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento de segunda a sábado, também das 11h às 13h. Os cardápios são preparados por nutricionistas e variam de acordo com o dia da semana.