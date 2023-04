Coroação do Rei Charles III terá cerimônia, shows e eventos sociais: veja programação

A cerimônia de coroação do Rei Charles III será realizada no dia 6 de maio, em Londres, quase oito meses após a morte da Rainha Elizabeth II. O evento ocorre na Abadia de Westminster, mesmo local em que a mãe de Charles III foi coroada, mantendo tradição de mais de 900 anos da monarquia britânica.

Ao todo, serão três dias de celebrações, marcados também por shows e incentivo a ações de voluntariado no Reino Unido. Esta será a primeira coroação de um monarca britânico em 70 anos, após o reinado mais longevo da história protagonizado Elizabeth II, o que também torna Charles o monarca mais velho a ser coroado.

A cerimônia de coroação de Charles III foi batizada com Operação Orbe de Ouro, e pode ser dividida em quatro momentos principais: Procissão até a Abadia de Westminster, a cerimônia de coroação, desfile até o Palácio de Buckingham e cumprimento ao público, na famosa sacada do palácio.

Confira os detalhes já revelados da cerimônia de coroação de Charles III.

• Sábado, 6 de maio

O roteiro da cerimônia de coroação de Charles III começa com a Procissão do Rei, no dia 6 de maio, quando o rei e a rainha consorte, Camilla, assim como outros membros da Família Real, deixam o Palácio de Buckingham e seguem percurso de 2,1 km até a Abadia de Westminster. O trajeto é menor do que o feito por Elizabeth II, em 1953, que percorreu 8 km e levou duas horas para ser concluído.

Charles III e Camilla vão utilizar a mesma carruagem usada por Elizabeth II durante as celebrações do seu Jubileu de Platina, mas que passou por modificações surpreendentemente modernas, como ar condicionado e vidros elétricos. A procissão termina na Abadia de Westminster, onde às 7h (horário de Brasília) começa a cerimônia religiosa da coroação.

A solenidade, que formaliza o papel do monarca como chefe da Igreja da Inglaterra e marca a transferência de seus títulos e poderes, será presidida pelo Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, o mais alto clérigo da igreja anglicana. O rei estará sentado na Cadeira da Coroação, onde deve receber a Coroa de Santo Eduardo (1661), toda feita de ouro maciço e cravejada com 444 pedras semipreciosas.

Além da coroa, ele vai segurar outros símbolos da monarquia como: o cetro, o orbe e o anel do soberano.

Após a coroação, Charles III e Camilla farão o mesmo percurso de 2,1 km para voltar ao Palácio de Buckingham e serão saudados por mais de 6 mil militares das Forças Armadas do Reino Unido e soldados de 35 países da Commonwealth, que estarão no desfile. Na sacada do Palácio de Buckingham, Charles III, Camilla e os principais membros da família real irão assistir ao sobrevoo das Forças armadas e acenar para o público.

• Domingo, 7 de maio

No dia seguinte à coroação de Charles III, as comunidades foram incentivadas a realizar almoços e festas de rua com seus vizinhos. A iniciativa Big Lunch (“Grande Almoço”, em tradução para o português) é organizada pelo Eden Project, projeto social apoiado por Camilla desde 2013, que visa aproximar as pessoas para reduzir a solidão e promover o espírito de comunidade.

De noite, Katy Perry, Take That, Freya Ridings, Lionel Ritchie, grupos de cantores LGBTQ+, o cantor de opera Andrea Bocelli, entre outros, participam do Concerto da Coroação, show transmitido diretamente dos gramados do Castelo de Windsor, a partir da meia-noite de segunda-feira, 8 de maio, (horário de Brasília). Será a primeira vez que um concerto será realizado no terreno do castelo.

• Segunda-feira, 8 de maio

O último dia de festas que marcam a cerimônia de coroação de Charles III busca incentivar os britânicos a participarem de ações voluntárias e projetos e organizações sociais. Chamado de The Big Help Out (“A Grande Ajuda”, em português), o evento incentiva a participação em projetos e ações de voluntariado, em meio à escassez recorde local de voluntários no Reino Unido.

Harry, Meghan e outros convidados

A lista de convidados para a cerimônia de coroação de Charles III conta com aproximadamente 2 mil nomes, número bem menor do que os mais de 8 mil convidados para a coroação de Elizabeth II em 1953. Após as inúmeras polêmicas e acusações feitas contra a Família Real inglesa, o príncipe Harry confirmou que irá participar do cerimônia de coroação de Charles III, seu pai. Ele, no entanto, viajará sozinho, sem a esposa, Meghan. O dia 6 de maio também é a data de aniversário de Archie, filho de Harry e Meghan.

O príncipe Harry irá encontrar pela primeira vez a família real após as acusações feitas por ele no documentário da Netflix e em sua autobiografia, que incluem até mesmo uma suposta briga onde William o teria agredido.

Além de membros da Família Real britânica e de monarquias de outros países, como Suécia, Dinamarca e Japão, chefes de Estado e de governo de todo o mundo devem participar da cerimônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença no evento. Charles III também convidou 850 representantes de instituições de caridade e grupos comunitários do Reino Unido.

Apesar do alto número de convidados, a imprensa do Reino Unido, especula que a coroação sofreu uma espécie de boicote de famosos já que muitos artistas teriam se recusado a participar do Concerto da Coroação. O motivo do ‘boicote’ seriam as polêmicas envolvendo as acusações de racismo feitas por Meghan contra a família real e o envolvimento do príncipe Edward com o pedófilo Jeffrey Epstein.

Com informações do Terra