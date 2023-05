Coroação de Rei Charles III tem procissão de dois quilômetros

Após 240 dias da morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, o Rei Charles III foi coroado neste sábado, na Abadia de Westminster.

Na ocasião, o Arcebispo de Canterbury colocou a Coroa de Santo Eduardo, de 360 anos, na cabeça de Charles. O príncipe William, sucessor da monarquia britânica, também participou da cerimônia e prestou sua homenagem. “Eu, William, príncipe de Gales, prometo minha lealdade. Fé e verdade lhe darei, como seu suserano de vida e membros. Então me ajude, Deus”, disse ele, ajoelhado.

Durante a cerimônia, Charles homenageou seu pai, príncipe Philip, que morreu em abril de 2021, com a música ortodoxa grega do Byzantine Chant Ensemble. Além disso, o rei contratou o músico britânico, Andrew Lloyd Webber, para compor o hino da coroação.

Ao final, por volta das 10 horas de Brasília, Charles e Camilla iniciaram uma Procissão de 2,1 quilômetros de volta ao palácio de Buckingham. Para retornar ao palácio, rei e rainha eles estão utilizando a carruagem “Gold State Coach”, que foi usada pela primeira vez pelo rei George III, em 1762. Cerca de quatro mil integrantes das forças armadas britânicas os acompanham pelas ruas, enquanto dos dois são saudados pelo público.

O evento segue no domingo, quando está marcado o “Grande Almoço da Coroação”, iniciativa é organizada pelo Eden Project. Já à noite, o gramado leste do Castelo De Windsor vai receber o show da coroação, pela primeira vez realizado no terreno do castelo. A banda Take That, o músico Lionel Ritchie, o cantor de ópera italiana Andrea Bocelli e a cantora Katy Perry, estão confirmados.

O show deve ter a presença de 10 mil pessoas, que foram sorteadas por meio de uma divisão geográfica.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO