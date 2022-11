Corinthians anuncia que Vítor Pereira não permanece no clube em 2023

O técnico Vítor Pereira não seguirá no comando técnico do Corinthians em 2023. O treinador optou por não renovar seu vínculo com o Timão, apesar da forte ligação que adquiriu com a torcida e com o clube. O anúncio foi feito pelo presidente Duilio Monteiro Alves, neste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão.

“Hoje a gente encerra um ciclo. O Vítor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. O contrato se encerra”, anunciou o presidente Dulio Monteiro Alves em pronunciamento na sala de imprensa.

“O Corinthians fez uma boa temporada, a gente vem fazendo várias avaliações no último mês em relação ao desempenho, cuidando do planejamento. Hoje foi um ponto final na temporada de 2022, uma boa temporada, chegamos a uma final da Copa do Brasil, permanecemos o Brasileirão inteiro no G4. Foi bom, produtivo, estamos na próxima Libertadores e seguiremos trabalhando muito para ter um ano de 2023 ainda melhor”, completou.

Vítor Pereira não esteve na beira do campo para comandar o Corinthians hoje, pois teve que cumprir suspensão após ser expulso no último jogo. Seu último jogo sob o comando do Timão foi o empate em 2 a 2 contra o Coritiba.

A dúvida sobre a permanência ou não de Vítor Pereira se arrastou por três meses no Corinthians, sendo que os principais obstáculos sempre foram familiares. Ele diz ter se identificado muito com a torcida e tinha aval da diretoria para ficar, mas preferiu ficar mais próximo da esposa e dos filhos.

Sua sogra possui problemas de saúde que a impedem de mudar de país e, por isso, a família continua morando em Portugal. Vítor Pereira nunca escondeu o fato de que a família “estar bem” vinha antes de qualquer ambição profissional sua. Nos próximos dias, a família vai se reunir no Brasil para alguns dias de férias.

Com VP, o Corinthians somou 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas em 63 partidas. O time chegou à semifinal do Campeonato Paulista, caiu nas quartas de final da Libertadores, foi vice-campeã na Copa do Brasil e hoje terminou o Brasileirão na quarta posição, com 65 pontos, o melhor desempenho desde a campanha do heptacampeonato, em 2017.

*Com informações de Uol