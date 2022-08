Corecon-AM promove ‘Semana do Economista 2022’ com debates, maratonas e premiações

O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) vai promover na próxima semana, nos dias 8 a 13 de agosto, a Semana do Economista 2022 – O Amazonas que queremos, que traz uma extensa programação com maratonas, mesa-redonda, palestras, homenagens e entregas do prêmio de jornalismo. O evento será voltado aos profissionais de economia, estudantes, pesquisadores da economia e demais públicos interessados.

A primeira programação é o Hackathon, uma maratona de desenvolvimento de ideias sobre o tema “Soluções de renda para pessoas de baixa renda”. A ideia é inovadora dentro das atividades do conselho e o intuito é mobilizar os estudantes de economia em busca de soluções impactantes para o estado. A maratona acontece no Sebraelab, avenida Leonardo Malcher, 904, Centro, das 9h às 16h, nos dias 8 e 9; e no dia 10 acontece das 9h às 12h.

No dia 11 de agosto, acontece a Mesa-Redonda: Zona Franca de Manaus – Tendências e expectativas, que terá como participantes: Nelson Azevedo da Fieam; Algacir Antônio Polsin da Suframa; Alex Del Giglio da Sefaz; Angelus Figueira da Seedcti; economista Osiris Silva e Lamisse Said da Silva Cavalcanti do Sebrae. A rodada terá como mediadora a jornalista Paula Litaiff, convidada pelo Corecon-AM, que acontece no Auditório Auton Furtado Junior, localizado no 1º andar na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), avenida. Joaquim Nabuco, 1919, Centro, das 18h às 21h. Poderão participar da conversa estudantes de economia, profissionais e demais interessados. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/semanadoeconomista/.

No dia 12 de agosto, acontece a cerimônia de premiação do ‘Economista do Ano’, ‘Destaque do ano’, ‘Personalidade de ano’, ‘Prêmio imprensa Econômica 2022’ e ‘Projetos Memórias’. O Prêmio Imprensa Econômica vai homenagear profissionais e publicações do jornalismo especializados na cobertura desta importante editoria do jornalismo amazonense. Três finalistas já foram selecionados. O evento também acontece na sede da Fieam, das 18h às 21h, no Auditório Auton Furtado Junior, localizado no 1º andar. O coquetel será no Salão de Eventos da federação.

“Nesta edição da Semana do Economista, nós temos várias novidades, como a competição entre os estudantes de economia do estado do Amazonas onde vamos ter aí representantes da UEA, a Ufam e Nilton Lins, na disputa pelo prêmio do primeiro Hackathon do Brasil. Nós somos inovadores, então o Corecon do Amazonas sai na frente. Também criamos um prêmio novo, é o prêmio personalidade do ano, que este ano teve como vencedor o superintendente do Banco da Amazônia Osmar Prado, vamos ter outras premiações também e debates sobre a Zona Franca de Manaus”, anunciou o presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista.

Para encerrar as atividades da Semana do Economista, o conselho preparou o Café Econômico, com premiações e debate sobre “O Amazonas que queremos”, no dia 13 de agosto, com diversos convidados do segmento da economia local como Nelson Azevedo, Wilson Perico (ex-presidente da Cieam), o deputado estadual Serafim Corrêa, o deputado federal José Ricardo e outros. O café será realizado às 8h até as 11h, no Instituto Amazônia, localizado na rua Bernardo Ramos, 145, Centro. A equipe vencedora do Hackathon será premiada na ocasião.

