Corecon-AM fecha parceria com aplicativo que oferece desconto no preço da gasolina

Apesar da constante redução no preço da gasolina, ainda é possível obter descontos em 11 postos de combustíveis de Manaus. Isso porque o Clube de Vantagens (CDV), lançado pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-AM), fechou uma parceria com o Aplicativo Preço Justo, que oferece desconto no preço da gasolina.

De acordo com o presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista, a iniciativa do CDV tem por objetivo prestar assistência aos economistas e seus dependentes e garantir descontos e outras vantagens, por meio de parcerias com empresas e profissionais liberais dos mais diversos ramos. “A pessoa que usa o seu carro para trabalhar em aplicativo, que está ali dependendo desse combustível para conseguir lucros e garantir qualidade de vida. Com o Preço Justo, nós temos uma diferença de 0,50 centavos do preço mais barato cobrado aí nos demais postos”, informou o presidente.

O CDV é uma ramificação do conselho que foi criada para atender aos economistas e seus dependentes nas áreas de saúde, convênios em geral e educação. “É uma economia muito boa e eu fico muito satisfeito em poder proporcionar isso para os nossos registrados. Por outro lado, o registrado também deve ficar satisfeito porque é um produto que impacta diretamente no seu bolso. Então é uma parceria bastante importante dentro do clube de vantagem para proporcionar uma economia de fato para os registrados de todos os conselhos e sindicatos que fazem parte do CDV”, disse Marcus Evangelista.

Clube de Vantagens

O Clube de Vantagens do Corecon-AM, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU/AM); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas e Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM), oferece benefícios em diversas áreas para mais de 30 mil profissionais associados. Além dos economistas, também fazem parte do clube associados do Sindicato dos Profissionais em Contabilidade (Sescon), da Academia de Ciências Contábeis do Amazonas (Acca).

Para participar do CDV e conseguir os benefícios por meio de convênios, descontos em diversos estabelecimentos prestadores de serviços, sites e lojas de produtos, é preciso estar associado ao Corecon-AM ou a um dos parceiros.

