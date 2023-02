Corecon-AM estreia amanhã programa de podcasts com entrevistas sobre economia

Programa Corecast terá como tema as ações do Corecon-AM e assuntos ligados à economia do estado

O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) estreia amanhã (1), o programa Corecast – podcast oficial do conselho, com o intuito de discutir temas voltados para a economia local, nacional e internacional com isenção e de forma democrática.

O programa será produzido e transmitido pelo Studio Amazônia Podcast (rua Urucará, 828- Térreo – Cachoeirinha) e é apresentado pelo economista Marcus Evangelista, presidente do conselho, e terá sempre outros convidados da entidade e vai abordar as ações e atividades que serão feitas em 2023 pela entidade. O primeiro programa terá a participação do presidente da Valorização Profissional do Corecon-AM, Max Cohen, o presidente do Clube de Vantagens do conselho, Márcio Paixão, e do presidente de Fiscalização da entidade, Judah Torres. O programa será transmitido amanhã (1), nas redes sociais oficiais do Corecon-AM.

A diretriz do programa é promover um debate amplo, esclarecedor, democratizando assim o conhecimento e trazendo as pessoas para esse debate. A ideia de ampliar esse conhecimento é mostrar que a economia não é só uma técnica, mas que ela na verdade faz parte do dia a dia e é possível conhecê-la e transformá-la.

Com informações da assessoria