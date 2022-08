Corecon-AM encerrou ontem primeiro Hackathon de Economia do Brasil com 45 estudantes

Para incentivar a criatividade de estudantes de economia de uma maneira mais desafiadora e divertida, o Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) encerrou ontem (10), o primeiro Hackathon de Economia do Brasil, uma maratona de desenvolvimento de ideias sobre o tema “Soluções de renda para pessoas de baixa renda”. O evento aconteceu na sede do Sebraelab, localizada na avenida Leonardo Malcher, Centro de Manaus.

Foram 45 estudantes de economia das universidades Federal do Amazonas (Ufam), do Estado do Amazonas (UEA), Nilton Lins e Uninorte presentes durante a maratona, debatendo e criando projetos de incentivo na área. “A Semana do Economista 2022 do Corecon chegou com várias novidades, estamos inovadores, pois criamos uma competição inédita no Brasil todo na área de economia. Durante a maratona, foram desenvolvidas ideias incríveis pelos estudantes e o objetivo do Corecon-AM é apoiar e incentivar ainda mais quem está começando na área”, disse o presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista.

De acordo com a conselheira do Corecon-AM e idealizadora do evento, Denise Kassama, a ideia do laboratório é inserir a prática dos alunos desde os bancos da faculdade. “A maratona ensina a quebrar o tabu daquele ensino da era industrial, despontando a real essência do aluno ao rumo de sua profissão, assim o trabalho desenvolvido faz com a pessoa se realize e seja feliz”, disse Kassama.

A comissão julgadora da maratona foi formada pelo presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista; a economista e membro do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Teresinha da Silva; a conselheira do Corecon-AM, Amanda Evangelista; o gerente do Banco da Amazônia S/A, Éden Sávio, e a diretora técnica do Sebrae, Adriane Gonçalves.

“Muito orgulhosa de estar aqui em Manaus participando do Hackathon de Economia, porque é uma inovação, onde saíram propostas maravilhosas, principalmente para quem precisa, que é para a população de baixa renda, pois nessa crise econômica pensar soluções para a população de baixa renda é importante, pois esse é o nosso papel, e os alunos têm plena função de colocar a teoria em prática”, enfatizou a economista e conselheira do Cofecon, Teresinha da Silva.

Para o estudante de economia, Yudi Ishihara, foi uma experiência onde as mentorias foram essenciais. “As apresentações nos deram diversas ideias aqui juntamente com a atuação dos facilitadores, que possibilitaram um bom desenvolvimento para que as ideias fossem fora da caixa. Envolver tanto a tecnologia quanto sustentabilidade e também envolver a geração de renda para os mais pobres, que era o tema principal desse hackathon, demonstra o papel da atuação do economista na nossa região como um agente promotor do desenvolvimento tanto econômico quanto social do estado do Amazonas”, disse o acadêmico.

Durante os três dias de evento, participaram também, como mentores e facilitadores, os conselheiros do Corecon, Amanda Evangelista, Denise Kassama, Pedro Monteiro, José Altamir e Inaldo Seixas. Além dos convidados, o presidente do Cofecon, Antônio Lacerda, o economista e deputado federal, José Ricardo; o economista, professor e palestrante de criatividade, negócios e desenvolvimento humano e CEO do Parque das Ideias, Durval Braga Neto; o economista e Dr. em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Max Cohen; o Dr. em economia aplicada, Tarcisio Lobato; a economista e filósofa, Karla Lira; a coordenadora do Curso de Economia da UEA, Cleysa Cruz e o diretor da faculdade de Estudos Sociais da Ufam (FES-Ufam), Salomão Neves, consultor econômico na CM Consultoria Econômica, Mourão Júnior.

Segundo a economista e conselheira do Corecon, Amanda Evangelista, o evento servirá de modelo a ser implementado pelos demais Corecons no Brasil. “Os acadêmicos explanaram suas ideias, todas fantásticas, todas devem ser aceitas para serem desenvolvidas. O sucesso foi tão grande que o conselho pretende criar um laboratório de ideias para desenvolver e apoiar essa nova jornada de acadêmicos a fomentar nossa economia”, informou Amanda.

A equipe vencedora do Hackathon será premiada durante o Café Econômico, que acontecerá neste sábado (13), das 8h às 11h, no Instituto Amazônia, localizado na rua Bernardo Ramos, 145, Centro.

Com informações da assessoria