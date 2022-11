Copa do Mundo: Torcedores fazem fila enorme para comprar cerveja a R$ 73 no Catar

A fila enorme foi formada na inauguração da Fifa Fan Fest, na véspera do início da Copa do Mundo

O alto preço da cerveja em Doha, no Catar, não assustou aos torcedores que marcam presença na Copa do Mundo 2022. Apesar do copo, com apenas 500 ml da bebida, custar o equivalente a R$ 73, muitos consumidores não deixaram o desejo de lado, durante a inauguração da Fifa Fan Fest, neste sábado (19).

Antes mesmo da liberação das vendas, os torcedores já formavam filas enormes para compra da bebida, que só é permitida o consumo a partir das 19h do horário local. Vale lembrar que a venda desse tipo de bebida no país asiático é restrita, poucos são os pontos onde as pessoas podem adquirir.

Tudo caro no Catar

Os valores de produtos vendidos no Catar, sede da Copa do Mundo que começa neste domingo (13), têm assustado brasileiros que estão chegando ao país. De acordo com reportagem do jornal O Globo, uma garrafa de 1,5L de água mineral pode custar 20 riais cataris, o que, na cotação atual, pode ser R$ 30.

Restaurantes de Al Sadd, uma das regiões mais movimentadas da capital, Doha, têm cobrado o valor. Já em locais onde os torcedores ficarão concentrados, como Souq Waqif e no Corniche, uma garrafa de 600ml custa em média 10 riais (R$ 15). O valor, por sua vez, cai para 1,5 rial (R$ 3) em minimercados.

Com informações da BNews