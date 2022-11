Copa do Mundo começa hoje com Catar e Equador abrindo a edição, às 12h (horário de Manaus)

A Copa do Mundo 2022 terá sua cerimônia de abertura neste domingo, 20, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar. Após apresentações musicais e show, o dia será ‘finalizado’ com a primeira partida do evento. Os donos da casa enfrentarão a seleção do Equador, em partida válida pela 1ª rodada do Grupo A.

A cerimônia de abertura deve iniciar com uma celebração da cultura do país sede, como ocorre tradicionalmente em todas as edições de Copa. A organização do Catar investiu pesado e promete realizar uma das melhores que o planeta já viu.

Quais serão os shows da abertura da Copa?

A Fifa e o Comitê Organizador Local confirmaram a presença de Nora Fatehi, cantora e atriz canadense, e estrela de cinema na Índia. O americano Lil Baby também estará presente. A dupla cantará o hino oficial do torneio, chamado de ‘The World Is Yours To Take’.

Jungkook, integrante do BTS, grupo sul-coreano de sucesso mundial, também fará parte da festa. Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart foram convidados para se apresentar, mas recusaram o convite.

Data, horário e atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Qatar

• Data: 20 de novembro

• Horário: a cerimônia de abertura será às 11h (horário de Manaus). O primeiro jogo será às 12h, com Catar x Equador

• Atrações: Lil Baby, Nora Fatehi e Jungkook (BTS)

Quem vai jogar na abertura da Copa do Mundo?

A primeira partida da Copa do Mundo, tradicionalmente, tem a presença dos donos da casa. O Catar duela com o Equador. A bola começa a rolar a partir das 12h (horário de Manaus).

A Copa do Catar é um marco na história da competição: é a primeira vez que o torneio será realizado no Oriente Médio. Além disso, é também a primeira edição do Mundial que ocorre nos meses de novembro e dezembro. Normalmente, a bola rola entre os meses de junho e julho, mas a Fifa mudou a data por causa das altas temperaturas registradas no país no período.

Calendário completo e grupos da Copa do Mundo

A Copa do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Veja abaixo os grupos e os jogos das primeiras rodadas.

Grupo A

• CATAR

• EQUADOR

• SENEGAL

• HOLANDA

1ª rodada

• 20/11 às 13h – Catar x Equador

• 21/11 às 13h – Senegal x Holanda

2ª rodada

• 25/11 às 10h – Catar x Senegal

• 25/11 às 13h – Holanda x Equador

3ª rodada

• 29/11 às 12h – Holanda x Catar

• 29/11 às 12h – Equador x Senegal

Grupo B

• INGLATERRA

• IRÃ

• ESTADOS UNIDOS

• PAÍS DE GALES

1ª rodada

• 21/11 às 10h – Inglaterra x Irã

• 21/11 às 16h – Estados Unidos x País de Gales

2ª rodada

• 25/11 às 7h – País de Gales x Irã

• 25/11 às 16h – Inglaterra x Estados Unidos

3ª rodada

• 29/11 às 16h – Irã x Estados Unidos

• 29/11 às 16h – Gales x Inglaterra

Grupo C

• ARGENTINA

• ARÁBIA SAUDITA

• MÉXICO

• POLÔNIA

1ª rodada

• 22/11 às 7h – Argentina x Arábia Saudita

• 22/11 às 13h – México x Polônia

2ª rodada

• 26/11 às 10h – Polônia x Arábia Saudita

• 26/11 às 16h – Argentina x México

3ª rodada

• 30/11 às 16h – Polônia x Argentina

• 30/11 às 16h – Arábia Saudita x México

Grupo D

• FRANÇA

• AUSTRÁLIA

• DINAMARCA

• TUNÍSIA

1ª rodada

• 22/11 às 10h – Dinamarca x Tunísia

• 22/11 às 16h – França x Austrália

2ª rodada

• 26/11 às 7h – Tunísia x Austrália

• 26/11 às 13h – França x Dinamarca

3ª rodada

• 30/11 às 12h – Tunísia x França

• 30/11 às 12h – Austrália x Dinamarca

Grupo E

• ESPANHA

• COSTA RICA

• ALEMANHA

• JAPÃO

1ª rodada

• 23/11 às 10h – Alemanha x Japão

• 23/11 às 13h – Espanha x Costa Rica

2ª rodada

• 27/11 às 7h – Japão x Costa Rica

• 27/11 às 16h – Espanha x Alemanha

3ª rodada

• 01/12 às 16h – Japão x Espanha

• 01/12 às 16h – Costa Rica x Alemanha

Grupo F

• BÉLGICA

• CANADÁ

• MARROCOS

• CROÁCIA

1ª rodada

• 23/11 às 7h – Marrocos x Croácia

• 23/11 às 16h – Bélgica x Canadá

2ª rodada

• 27/11 às 10h – Bélgica x Marrocos

• 27/11 às 13h – Croácia x Canadá

3ª rodada

• 01/12 às 12h – Croácia x Bélgica

• 01/12 às 12h – Canadá x Marrocos

Grupo G

• BRASIL

• SÉRVIA

• SUÍÇA

• CAMARÕES

1ª rodada

• 24/11 às 7h – Suíça x Camarões

• 24/11 às 16h – Brasil x Sérvia

2ª rodada

• 28/11 às 7h – Camarões x Sérvia

• 28/11 às 13h – Brasil x Suíça

3ª rodada

• 02/12 às 16h – Camarões x Brasil

• 02/12 às 16h – Sérvia x Suíça

Grupo H

• PORTUGAL

• GANA

• URUGUAI

• COREIA DO SUL

1ª rodada

• 24/11 às 10h – Uruguai x Coreia do Sul

• 24/11 às 13h – Portugal x Gana

2ª rodada

• 28/11 às 10h – Coreia do Sul x Gana

• 28/11 às 16h – Portugal x Uruguai

3ª rodada

• 02/12 às 12h – Coreia do Sul x Portugal

• 02/12 às 12h – Gana x Uruguai

Qual a premiação da Copa do Mundo?

O campeão da Copa do Mundo 2022 embolsará o valor de US$ 42 milhões (cerca de R$ 216 milhões) como prêmio. O vice receberá US$ 30 milhões (R$ 154,3 milhões).

Confira o prêmio para cada fase da Copa do Mundo 2022

• Campeão: US$ 42 milhões (R$ 216 milhões)

• Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 154,3 milhões)

• 3º lugar: US$ 27 milhões (R$ 138,8 milhões)

• 4º lugar: US$ 25 milhões (R$ 128,5 milhões)

• 5º a 8º lugar: US$ 17 milhões (R$ 87,4 milhões)

• 9º a 16º lugar: US$ 13 milhões (R$ 66,8 milhões)

• Eliminados na fase de grupos: US$ 9 milhões (R$ 46,2 milhões)

Com informações do Terra