COPA DO CATAR: Marrocos elimina Espanha nos pênaltis e vai às quartas de final

Marrocos venceu a Espanha e está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo no Catar. O jogo aconteceu no estádio Cidade da Educação, nessa terça-feira (6), ao meio dia.

Os marroquinos eram maioria absoluta no Cidade da Educação. Durante toda a partida, os torcedores empurraram o time africano, enquanto os espanhóis, em menor número e mais tímidos, não conseguiram vencer o barulho dos adversários.

A Espanha se despede do Mundial como uma das favoritas e um dos destaques da competição. Foram 9 gols, em 4 jogos. Com um elenco jovem e renovado, um dos momentos mais marcantes da seleção espanhola foi a goleada de 7 a 0 logo na estreia, diante da Costa Rica.

Mais uma vez, os espanhóis ficaram de fora nos pênaltis. Em 2018, os anfitrões russos eliminaram a Espanha na disputa de pênaltis, também nas oitavas de final.

