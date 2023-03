Cooperação técnica industrial beneficia empresas locais com pesquisas e novas soluções

Em um acordo que contempla as áreas de Pesquisa e Negócios, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e a multinacional ZEISS anunciaram a celebração de uma parceria estratégica que visa a realização de estudos nos laboratórios e maquinários do INDT e a prospecção de novos clientes para contratos comerciais, especialmente com as indústrias do ramo da manufatura instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

A cooperação reforça o INDT como centro de referência em pesquisa na região Norte. Atuante, desde 2001, no ecossistema regional, a instituição apoia e conduz projetos nos mais variados campos de utilização de tecnologias e inovações a parceiros locais e nacionais. Entre os destaques do Instituto, estão pesquisas sobre hardwares, Cloud & Big Data e o uso da tecnologia 5G.

Independente desde 2016, o INDT possui oito laboratórios com equipamentos de alta tecnologia para o desenvolvimento de testes em uma sede com 5 mil m2. Na lista de inovações, o instituto prevê, em breve, a inauguração de uma câmara anecoica, que será utilizada em estudos em equipamentos sem que haja interferência eletromagnética. Ao todo, o INDT conta com mais de 150 colaboradores, entre eles especialistas com mestrado e doutorado, que conduzem as principais pesquisas.

De acordo com o diretor-executivo do INDT, Geraldo Feitoza, a infraestrutura construída e a expertise dos profissionais que compõem o quadro técnico reforçam a credibilidade do instituto junto ao mercado e permitiram a celebração do acordo com a ZEISS. Feitoza afirma que o INDT está à disposição para a realização dos mais diversos testes pelas indústrias do PIM.

“A ZEISS é uma das maiores empresas do mundo que desenvolve produtos e projetos na área da manufatura, avançada e 4.0, que é uma área que o INDT tem explorado bastante em benefício do Polo Industrial de Manaus. Então essa parceria tem, primeiramente, a vantagem e o benefício, para que em conjunto, possamos aprender cada vez mais sobre as necessidades do nosso polo industrial. Pretendemos desenvolver também projetos e apresentar os nossos serviços de laboratório. As indústrias possuem carências na área de análise de falhas, e nós queremos mostrar a elas as diversas oportunidades de melhorar processos e produtos e, indiscutivelmente, capacitar pessoas”, analisa.

A ZEISS

Referência mundial em soluções voltadas à Ótica, Optoeletrônica e Metalografia, a Zeiss atua há mais de 170 anos no setor de tecnologia. No portfólio de produtos e equipamentos da empresa estão tomógrafos, microscópios e lentes voltadas ao uso em processos médicos e fabris nas áreas de análise de imagem e diagnósticos computadorizados de alta precisão.

De acordo com o gerente de Vendas da ZEISS, Guilherme Freitas, a escolha do INDT como parceiro permitirá a realização de projetos em longo prazo.

“Manaus é um celeiro de novas oportunidades, culturas e tendências. O principal objetivo da parceria com o INDT é a capacidade da instituição enxergar nova tendências, e isso casa muito com o que a ZEISS possui hoje. A nossa empresa preza pela qualidade e segurança dos nossos produtos e, principalmente, pelo cuidado com as pessoas. Essa parceria veio para confirmar que tanto o INDT quanto a ZEISS possuem uma visão muito à frente do que nós temos hoje, proporcionando novas pesquisas e confirmando o que a gente já imaginava mesmo antes de celebrar o acordo”, afirma.

Visitação técnica

Para celebrar o início da parceria e realizar as ações de prospecção com potenciais clientes, a ZEISS e o INDT promoveram na semana passada, uma série de demonstrações técnicas a estudantes, representantes e colaboradores de empresas do ramo da manufatura, na sede do instituto, zona Centro-Oeste de Manaus.

Durante o evento, os participantes conheceram as principais soluções da Zeiss em Medição Industrial e Análise de Imagens com técnicos e especialistas da empresa. Na ocasião, os inscritos puderam realizar testes de peças de seus próprios maquinários em microscópios expostos pela multinacional, e receberam um diagnóstico completo sobre o fragmento analisado.

Além disso, os representantes e colaboradores foram convidados a participar de um tour guiado pelas salas e laboratórios do INDT, interagindo com os equipamentos à disposição e as equipes técnicas.

Ao final do evento, a ZEISS apresentou um de seus últimos lançamentos em análise de imagem industrial: o scanner portátil T-Scan Hawk 2, que permite a realização de medições ainda mais precisas em variadas atividades industriais e em condições consideradas adversas, como a ausência de espaço e luz.

De acordo com Freitas, a ampla participação do público durante os dois dias evento reforça a credibilidade dos produtos da ZEISS junto ao setor industrial e garantirá que o acordo de cooperação entre a empresa e o INDT alcance seu êxito. “O saldo é extremamente positivo. Superou muito as nossas expectativas, principalmente, pelo fato de representantes de empresas nos procurarem devido à carência dos nossos produtos e soluções. Eu acredito que podemos gerar grandes negócios e resultados no quesito de qualidade do produto final dos clientes”, conclui.

