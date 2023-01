Cooperação Técnica com a UFAM vai implantar Polo com cursos de graduação em Barreirinha

O prefeito de Barreirinha, Glenio Seixas, celebrou parceria com a Fundação Universidade do Amazonas (FUA) assinando o Termo de Cooperação Técnica do município com a Instituição que permite a implementação de um Polo Municipal de Apoio Presencial a cursos de Educação a Distância (EAD). Nesse primeiro momento a UFAM deve ofertar no município vagas de graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental, gerenciado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Para o prefeito municipal a efetivação da parceria é de grande importância, pois é mais um passo relevante dado pelo governo para trazer oportunidades para a população. “Essa é mais uma conquista grandiosa para a educação, um dos grandes anseios dos nossos jovens é uma vaga no Ensino Superior e estamos trabalhando para conseguir atrair a atenção das instituições universitárias. A vinda desse curso da UFAM é apenas o primeiro passo dado”, destaca.

O cronograma de atividades do Polo da UFAM em Barreirinha deve começar nos próximos dias, com a publicação do Edital de Seleção para o preenchimento das vagas para a Graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental.

*Com informações da assessoria