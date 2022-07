Convenção do Solidariedade vai confirmar hoje, Ricardo Nicolau para o governo do AM

Evento acontece na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus

Está confirmada para hoje (31), a convenção do partido Solidariedade que vai homologar a candidatura do deputado estadual Ricardo Nicolau ao governo do Amazonas. O evento ocorre das 9h às 13h, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus. A chegada do pré-candidato ao local está prevista para às 10h.

Ricardo Nicolau disputará as eleições de outubro pela Coligação ‘Nós, O Povo’, com apoio do Partido da Mobilização Nacional (PMN), que aderiu à campanha nesta semana. O pré-candidato reitera o seu compromisso com um projeto seguro e viável para o Amazonas, baseado na gestão eficiente da máquina pública, geração de emprego e renda na capital e interior, respeitando as pessoas.

“Estamos propondo um jeito diferente de governar, com gestão e competência. Os governantes dos últimos 40 anos não priorizaram a população e eu quero mudar isso. A população vive num estado com imensas riquezas e está passando necessidade. É hora de virar essa página e, com gestão eficiente, acabar com as filas de pacientes que esperam por cirurgias, combater a criminalidade e promover projetos de geração e renda para melhorar a vida de todos, sem deixar ninguém para trás”, assegura.

Ricardo Nicolau explicou o motivo da escolha do nome da coligação, ‘Nós, O Povo’. “Essa é a coligação mais esperada desses 40 anos. Ela vem com uma proposta nova de governar, com competência administrativa e sempre colocando o povo em primeiro lugar. Então, as nossas ações terão como prioridade o povo e, se Deus quiser, em um governo que vai resgatar o Amazonas do atraso”, ressalta.

O pré-candidato tem 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado. Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996. Já foi vereador de Manaus e cumpre, atualmente, o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

Propostas

Entre as principais propostas do pré-candidato Ricardo Nicolau para o Amazonas, está o reajuste do Auxílio Estadual de R$ 150 para R$ 300, com o objetivo de ajudar as famílias que estão em situação de insegurança alimentar em meio à alta da inflação no preço dos alimentos.

O deputado também propõe a ampliação do Polo Industrial de Manaus (PIM) com ações focadas na atração de novas empresas assim como expansão das em atividade na região. Ricardo Nicolau, que também preside a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), defende a ampliação das linhas de financiamento para pequenos e médios produtores rurais a fim de gerar emprego e renda no interior e a destinação de 100% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo (FTI) para os municípios.

A estimativa é de que o valor desse fundo seja de R$ 1,6 bilhão, mas o governo do Estado ‘desvia’ esses recursos para pagamentos de despesas de outras áreas, como publicidade, sistema penitenciário e aluguel de veículos oficiais.

Com informações da assessoria