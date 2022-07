Convenção confirma candidatura do Senador Omar à reeleição e chapa de deputados federais

Partido Social Democrático terá candidatura própria para o Senado da República e bancada com nove candidaturas para a Câmara dos Deputados

O diretório amazonense do Partido Social Democrático (PSD-AM) oficializou hoje (25), os 10 nomes que irão concorrer às Eleições de 2022, tendo como cabeça da chapa o Senador Omar Aziz. Em uma convenção de caráter técnico realizada em Manaus, Omar destacou que a luta por melhorar a vida das pessoas e a manutenção da Zona Franca de Manaus (ZFM) são pilares importantes do seu projeto de recondução à cadeira no Senado Federal. A convenção desta segunda-feira foi de caráter técnico-legal, limitada a filiados do partido. Na próxima semana, deve ser agendada uma convenção festiva com a presença do ex-presidente Lula, candidato aliado de Omar.

“Passei oito anos no Senado trabalhando pelo meu Estado de diversas formas, defendendo principalmente a Zona Franca. Na CPI eu não preciso dizer que eu não me acovardei. Eu vou continuar enfrentando todos aqueles que queiram prejudicar povo do Amazonas e ao Brasil”, afirmou Omar, questionado pela imprensa sobre as razões para concorrer ao Senado novamente.

Avaliado como melhor governador do Brasil quando esteve à frente do Estado entre 2010 e 2014, Omar se destacou também como Senador, quando liderou a CPI da Pandemia, a mais importante da história recente do Brasil. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, pressionou o Governo Bolsonaro a comprar vacinas. No relatório final, pediu o indiciamento de mais de 80 pessoas, entre elas o próprio presidente da República. O relatório foi entregue às instituições competentes para aprofundar as investigações.

Na chapa para deputado federal, o PSD terá, além dos três candidatos à reeleição (Átila Lins, Marcelo Ramos e Sidney Leite), jovens lideranças disputarão sua primeira eleição, como a delegada Débora Mafra, o empresário Orsine Júnior e a Bancada Delas, formada por cinco conselheiras tutelares com grande atuação nos bairros de Manaus, são elas: Kiky Anjos, Adelyane Lobato, Nivia Abrahão, Marinez Paz e Rosália Bernardino. A vereadora Andrea Mara, de Itacoatiara, e os ex-vereadores de Manaus, Coronel Gilvandro e Givancir Oliveira, também foram oficializados como candidatos a federal.

A delegada Débora Mafra salientou a importância do PSD dar destaque às candidaturas femininas. “Temos que ter mulheres no parlamento federal, para pensar para politicas não só para as mulheres, mas para toda a família. Quantas vezes vejo o senador apoiar projetos e causas femininas, então me sinto confortável e confiante em contribuir nessa luta com o PSD. O Omar quando governador fez um excelente trabalho pelas mulheres, pela segurança pública e me orgulha estar ao seu lado”, reforçou Mafra, conhecida pelo seu combate à violência doméstica na sua atuação na Delegacia da Mulher de Manaus.

Confiante na sua continuidade na Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos concorre ao seu primeiro pleito pelo PSD e afirma seu alinhamento com o senador Omar nas principais pautas pelo Brasil. “Nosso lado é o lado da vida, é o lado da ciência. Nós queremos, a partir do ano que vem, voltar a sonhar com o filho na universidade, voltar a não se preocupar em ter o que comer. É um momento de renovar a esperança e de trabalhar juntos para trazermos mudanças efetivas ao nosso país”, completa Ramos.

