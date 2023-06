Container cai de viaduto após se soltar de carreta na entrada da avenida Ephigênio Sales

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, esteve no local do acidente no fim na noite de ontem (2), e informou à Rede Amazônica que o container não estava fixado no eixo da carreta.

Um carro que trafegava embaixo do viaduto foi atingido por pedaços de concreto da estrutura e um poste que foi destruído com a queda do container. Não houve feridos no acidente.

Segundo informações repassadas por agentes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), o motorista da carreta estava saindo da avenida Mário Ypiranga e, ao fazer a curva para entrar na avenida Ephigênio Salles, o container soltou e despencou no local.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, esteve no local do acidente e informou à Rede Amazônica que o container não estava fixado no eixo da carreta e que o motorista estaria em uma velocidade incompatível com a curva, por isso a estrutura metálica tombou.

O container foi retirado da pista com auxílio de guindastes e colocado no canteiro central da avenida, para liberação do trânsito no local.

Equipes da concessionária de energia também foram acionadas para fazer a remoção do poste danificado e dos fios e cabos de energia soltos na via.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência. Não há informações sobre os procedimentos que foram adotados em relação ao motorista da carreta.

Com informações do g1-AM