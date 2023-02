Consumidores podem adquirir pescado nas feiras da ADS durante período de quaresma

As Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), do Governo do Estado, ofertam a venda de peixe em todas as edições realizadas na capital durante a quaresma, período em que aumenta a demanda pelo pescado. Espécies como matrinxã, tambaqui, pirarucu, pacu e tucunaré podem ser encontradas pelos consumidores, além de processados e filés.

Os pescadores e piscicultores que participam das edições na capital possuem diferentes espécies de pescado, sempre frescos, com qualidade e o melhor custo benefício. Os peixes provenientes da piscicultura são criados pelos produtores seguindo rigorosos padrões, desde o início do manejo, observando a qualidade da água e da alimentação até o momento em que ele é adquirido pelo consumidor.

No Manaus Plaza Shopping, por exemplo, são ofertados matrinxã, tambaqui, pirarucu e filé de pescado processado. Já na edição realizada na praça de alimentação do Dom Pedro são vendidos tambaqui, matrinxã e outras espécies menores. No Comando Geral da Polícia Militar, os psicultores colocarão à venda os peixes pacu, tucunaré e tambaqui ruelo. Na praia da Ponta Negra, aos domingos, além de tambaqui e matrinxã, os consumidores também encontrarão linguiça de peixe.

“As feiras da ADS proporcionam a oportunidade de negociação do produtor diretamente com o consumidor, isso gera emprego, renda e beneficia também a população, que adquire um produto com qualidade indiscutível”, disse o chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros, Edson Luniere.

Este ano, o Governo do Amazonas também realizará o tradicional Feirão do Pescado durante a Semana Santa, iniciativa que garante apoio aos psicultores locais para a comercialização dos peixes com preços atrativos. Serão três dias consecutivos com a venda do pescado e hortifruti, em locais que ainda serão definidos. Durante o Feirão, as edições das Feiras de Produtos Regionais ocorrerão normalmente na capital.

Veja onde há venda de peixe nas feiras da ADS em Manaus:

Terças-feiras:

• Das 14h às 19h, no Sumaúma Park Shopping (Cidade Nova)

• Das 14h às19h no Manaus Plaza Shopping (Chapada)

Quartas-feiras:

• Das 15h às 19h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra

Quintas-feiras:

• Das 14h às 19h, no Manaus Plaza Shopping (Chapada)

• Das 14h às 19h, na praça de alimentação, na rua José Bonifácio (Dom Pedro)

Sábados:

• Das 5h às 11h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Bola da Suframa)

• Das 5h às 11h, no Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis)

• Das 5h às 11h, no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (Cidade Nova)

Domingos:

• Das 6h ao meio-dia, no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, no estacionamento em frente ao anfiteatro.