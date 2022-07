Consulta pública sobre concessões de três florestas vai até sexta

O Ministério da Agricultura está com uma consulta pública aberta, até sexta-feira (29), sobre as concessões das florestas nacionais do Jatuarana, de Pau Rosa e da Gleba Castanho. Coordenada pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), a consulta está aberta desde o início de junho e tem o objetivo de coletar as informações, contribuições e sugestões da população quanto às concessões florestais.

A concessão florestal permite que a empresa vencedora realize o manejo sustentável de florestas públicas. O manejo florestal consiste em mecanismo e práticas de exploração de impacto reduzido, para captar recursos naturais sem prejudicar a floresta. Com a execução do manejo, somente quatro a seis árvores são retiradas por hectare, e a retomada da área pode ocorrer após 25 anos a 35 anos, respeitando a regeneração natural da floresta manejada.

Para concorrer às licitações, os interessados poderão consultar os documentos e encaminhar contribuições e dúvidas para os e-mails indicados em cada edital. Os concorrentes disputarão cada uma das Unidades de Manejo Florestal (UMFs), apresentando propostas técnica e de preço.

A Flona do Jatuarana, localizada no município de Apuí (AM), ofertará 376,9 mil hectares, composta por quatro UMFs. Já a Flona do Pau Rosa, no município de Maués (AM), tem três UMFs que somam 249 mil hectares e, por último, a Gleba Castanho, nos municípios de Careiro (AM) e Manaquiri (AM), têm três UMFs, equivalentes a 151 mil hectares. A soma das três florestas totaliza 885 mil hectares para concessão florestal.

Os editais de concessão em consulta pública estão disponíveis neste LINK.

*Com Agência Brasil