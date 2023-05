Consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2023 começa em uma semana

A restituição do imposto que foi pago acima do valor devido é depositada, primeiramente, a quem integra um dos grupos com prioridade legal: idosos com idade igual ou superior a 80 anos; depois, os que têm mais de 60 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou com moléstia grave; e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A ordem em que são feitas as restituições, depois das preferências estabelecidas por lei, obedece aos seguintes critérios: escolha do tipo de declaração pré-preenchida e/ou do meio de recebimento via Pix (desde que seja com o número do CPF) e transmissão dos dados à Receita até 10 de maio.

Depois dessas condições, a preferência de entrada em cada um dos lotes da restituição depende da data de envio da declaração: quem entregar primeiro recebe antes.

Os critérios de prioridade para as restituições e as datas de pagamento de cada lote são definidos por lei. São cinco lotes, pagos entre maio e setembro.

No Imposto de Renda de 2023, uma das novidades é a possibilidade de receber a restituição via Pix. Quem quiser aderir a essa modalidade precisa informar, no preenchimento da declaração, sua chave formada pelo número do CPF, o que auxilia a segurança do contribuinte.

Veja o calendário completo das restituições do IR 2023:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

