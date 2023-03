Construtoras do país falam em Manaus sobre mais recursos para o Minha Casa Minha Vida

O Governo Federal irá destinar cerca de R$ 10 bilhões, neste ano, para a construção de moradias populares em todo o País

As discussões sobre o futuro da construção civil no Norte e Nordeste do Brasil têm como sede a capital do Amazonas nesta semana. O Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), que acontece no Quality Hotel, no Adrianópolis até amanhã (24), reúne importantes atores políticos e econômicos ligados ao setor.

A construção civil emprega mais de 700 mil pessoas nos 16 estados que compõe as duas maiores regiões do país geograficamente. No Amazonas, gera mais de 25 mil empregos diretos e inúmeras ocupações indiretas. “A construção civil movimenta economicamente 62 setores. Cada R$ 1 investido neste segmento proporciona ganhos de R$ 2,64. Cada R$ 1 milhão injetados na construção civil proporciona emprego para 18 pessoas. Somos um dos setores que mais emprega e que presta uma grande contribuição para o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro”, declarou Frank Souza, presidente do Sindicato da Industria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), entidade organizadora do evento.

Durante o discurso, o presidente do Sinduscon-AM enfatizou que a urgência de investimentos está embasada no grande déficit habitacional, que no Amazonas chega a 200 mil moradias. “Estamos muito esperançosos em relação as novas diretrizes do Governo Federal. A ampliação de recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida, saneamento, infraestrutura, retomada de obras paralisadas, entre outras frentes, nos motivam a investir em novas tecnologias, compra de equipamentos, contratação de pessoal”, declarou Frank Souza. O orçamento do Governo Federal para 2023 destacou, aproximadamente, R$ 9,5 bilhões de subsídio para o programa habitacional.

O ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, envolvido na pauta econômica e tributária, destacou a importância do fortalecimento do programa de habitação no País pelo Governo Federal, em especial no eixo Norte-Nordeste para a redução da desigualdade social. “Um alento para a construção civil, mas mais do que isso, um alento para o Brasil, para a possibilidade de geração de emprego e renda no nosso país num momento tão difícil, num cenário mundial e nacional muito complicado sob o aspecto econômico”, declarou.

Sobre o Fórum

Composto por uma vasta programação, o Fórum conta com discussões no âmbito político-econômico, parcerias estratégicas, questões jurídicas, perspectivas sobre o desempenho do setor, entre outros temas relativos aos desafios do setor da construção civil (confira a programação completa).

O presidente do FNNIC, Marcos Holanda, apontou um exemplo exitoso de parceria público-privada, em vigor no Estado do Amapá, que pode ser adotado pelos demais estados a fim de facilitar o acesso de moradias pela parcela da população que mais anseia pela casa própria. “Muitas famílias conseguem pagar as parcelas do imóvel, mas não dispõem do dinheiro para a entrada. No Casa Macapá, políticos destinam emendas para o programa. O montante é empregado para custear a entrada, facilitando o acesso para quem não teria outra forma de adquirir o imóvel”, explicou Marcos Holanda.

Personalidades como o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo; o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos (ELETROS), Jorge Júnior; o ex-deputado federal, Marcelo Ramos; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Sedecti), Pauderney Avelino; além de outros representantes do setor industrial e comercial das regiões Norte e Nordeste, participam do Fórum.

Programação

Dia 24/03 – Quality Hotel

8h30 – Painel 5 – Inteligência Focada na Previsibilidade de Vendas e Pagadoria Imobiliária;

9h30 – Painel 6 – A Importância da Zona Franca de Manaus para todo o Brasil e as Mudanças da Legislação Tributária;

11h – Painel 7 – O Sucesso e a Esperança de um Novo Programa Habitacional – ‘Casa Macapá’;

14h – Painel 8 – Planejamento Urbano, Fatores Técnicos, Normas e Legislação para Cidades Eficientes;

15h30 – Painel 9 – Política Ambiental Brasileira;

17h – Painel 10 – As Questões Jurídicas em Destaque no Mercado Imobiliário;

18h30 – Encerramento.

