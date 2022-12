Conmebol divulga datas da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Del Valle

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira as datas da Recopa Sul-Americana de 2023. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo enfrentará o Independiente Del Valle, vencedor da última Copa Sul-Americana, em dois duelos. O primeiro será disputado no dia 8 de fevereiro, no Equador, e o segundo no dia 15 do mesmo mês, no Maracanã.

Existe a possibilidade de que a data seja alterada, pois o Mundial do Clubes, torneio que também terá a participação do time rubro-negro, pode ser realizado em fevereiro. A competição internacional ainda não teve a data definida pela Fifa, mas a expectativa é que ocorra entre fevereiro e março.

Disputada desde 1989, com hiato entre 1999 e 2002, a Recopa Sul-Americana terá a participação do Flamengo pela segunda vez na história. A primeira foi em 2020, após o título conquistado pelos flamenguistas na Libertadores do ano anterior. Na ocasião, o adversário foi justamente o Independiente Del Valle, e o time carioca foi campeão ao vencer o jogo decisivo por 3 a 0 após empate por 2 a 2 na rodada de ida.

Antes de disputar o título sul-americano com o conhecido rival equatoriano, o Flamengo irá a campo pelo Campeonato Carioca, no qual estreia em duelo com a Portuguesa. O início do Estadual está marcado para dia 14 de janeiro, mas a tabela detalhada ainda não foi divulgada.

*Com Estadão Conteúdo