Confirmada morte da quinta vítima de explosão ontem em clube de tiros na Ponta Negra

Homem, que era o único sobrevivente do acidente, morreu em hospital da capital. Outras quatro pessoas morreram no momento da explosão, ocorrida ontem (15).

O clube fica localizado na Avenida Liberalina Loureiro, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a vítima que morreu nesta segunda-feira teve 90% do corpo queimado. Ainda no domingo, o homem passou por cirurgia de emergência e estava sob os cuidados da equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital 28 de Agosto.

O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus confirmou que o casal dono do estabelecimento e dois funcionários morreram durante a explosão.

Nardier Pinheiro de Araújo e a esposa Ursula Rodrigues Macedo de Araújo, eram proprietários do clube de tiros. Os funcionários foram identificados como Dangelo da Silva e Silva e Francisco Torres e Silva.

O governo estadual afirma que as autoridades estão apurando as causas do acidente, mas que somente o laudo da perícia indicará o que causou a explosão.

Segundo os bombeiros, a explosão ocorreu na área em que eram realizados os treinamentos de tiro, no clube. A corporação informou, ainda, que os quatro mortos tiveram os corpos carbonizados.

Em investigação

A Polícia Civil do Amazonas informou que está em diligência, juntamente com os demais órgãos responsáveis para investigar a causa da explosão.

Com informação do g1-AM