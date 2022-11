Condenado por estupro, Robinho é visto em manifestação pró-Bolsonaro

Após ser condenado por estubro, Robinho está sendo procurado pela Justiça italiana. O país solicitou a extradição do ex-jogador do Santos e Real Madrid para cumprir sua pena. Apesar do pedido de extradição ter sido apresentado há um mês, as imagens mais recentes de Robinho não demonstram uma possível preocupação com o caso.

Na última quarta-feira (2), o ex-atacante foi flagrado em uma das manifestações em apoio a Jair Bolsonaro, após a derrota do presidente para Luis Inácio Lula da Silva. A informação e imagem foram divulgadas pelo portal ‘PopTime’.

Robinho pode ser visto enrolado em uma bandeira do Brasil, de touca e máscara, como uma tentativa de não ser reconhecido na multidão. O ex-jogador se juntou as centenas de apoiadores de Bolsonaro que saíram às ruas nos últimos dias, bloqueando rodovias e estradas em todo o país. Os manifestantes protestam contra os resultados das eleições.

Robinho foi sentenciando a nove anos de prisão pelo Ministério da Justiça da Itália, em janeiro de 2022. O ex-atleta do Santos participou do estupro coletivo de uma mulher, em 2013. A justiça da Itália e do Brasil devem chegar a um acordo para que Robinho cumpra ou não sua sentença.

*Com informações de IG