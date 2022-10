Concurso de urso mais gordo no Alasca tem denúncia de fraude em votação na internet

Uma votação anual na internet para encontrar o urso mais gordo de um parque nacional do Alasca sofreu uma tentativa de fraude, denunciaram seus organizadores, que conseguiram salvar a integridade do concurso, muito popular nos Estados Unidos.

Com a classe política do país obcecada com a necessidade de eleições limpas, a pesquisa anual “Fat Bear Week”, organizada pelo Katmai National Park, no sul do Alasca, parecia o exemplo perfeito de votação livre e justa.

Mas mesmo esse modelo de probidade democrática parecia ter sido manchado após uma campanha de spam para que o Urso 435 superasse o Urso 747, em uma semifinal crucial para determinar qual criatura havia acumulado mais gordura durante a longa hibernação de inverno.

“Assim como os ursos enchem a cara de peixe, nossa urna também ficou cheia”, tuitou o Serviço Nacional de Parques de Katmai.

“Parece que alguém decidiu ‘spamar’ a enquete do Fat Bear Week, mas felizmente é fácil para nós dizer quais votos são fraudulentos”, acrescentou.

Com informações do Uol