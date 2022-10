Concurseira deficiente visual conta a experiência de se preparar para a prova da Semed

O edital do concurso da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) ainda nem saiu, mas os concurseiros seguem focados na preparação para as provas. Entre eles, a pedagoga Beatriz Viana, de 26 anos, que há quatro meses está dedicada no conteúdo do certame.

Deficiente visual, Beatriz conta que a preparação tem sido desafiadora, então precisa otimizar seu tempo para conciliar as horas de estudos com a rotina diária de trabalho, porém mantendo o rendimento em ambas as atividades

“Então, por conta disso, durante a semana estudo apenas por uma hora e, aos fins de semana, compenso estudando mais horas”, disse Beatriz, que faz parte da turma preparatória do Centro de Ensino Literatus.

A localização e a acessibilidade oferecidas pela instituição são alguns dos principais motivos que fizeram Beatriz escolher o cursinho. “Os materiais de apoio e a explicação do professor têm feito toda a diferença na minha preparação”, comenta a aluna.

O Centro de Ensino Literatus oferece aulas regulares para o preparatório do concurso, com opções de turmas para início imediato durante a semana e aos sábados.

“A preparação com antecedência permite que o concurseiro possa explorar e aprender o conteúdo programático com maior eficiência”, destaca a assessora pedagógica do Literatus, Macilândia Leão.

As aulas são realizadas na unidade do Literatus localizada na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 965, no Adrianópolis. E acontecem de segunda a sexta, das 19h às 21h30. O investimento mensal é de R$ 280.

Já as aulas de sábado são realizadas das 8h às 13h e o investimento é de R$ 180 mensal. Em ambas as turmas, o início é imediato e, para se inscrever, basta entrar em contato por meio do WhatsApp 3584-1925.

Concurso da Semed

O concurso da Semed foi anunciado em abril deste ano, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), pela titular da pasta da Educação Municipal, Dulce Almeida.

Na ocasião, a secretária adiantou que o edital do certame vai oferecer 3,5 mil vagas no segundo semestre de 2022.

Com informações da assessoria