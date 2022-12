Conates Amazônia 2022 começa nesta quinta (22)

Começa nesta quinta-feira (21) a Conferência Nacional e Internacional de Turismo e Empreendedorismo Sustentável (Conates) Amazônia 2022, evento de turismo e empreendedorismo sustentável que chega a sua 7ª edição na região amazônica com o tema “A Amazônia é híbrida, a Amazônia é bio, a Amazônia é reality!”. O evento acontece de forma híbrida, das 9h às 18h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e é transmitido através das redes sociais do evento.

Segundo a mestre em Turismo e Hotelaria, profª Olinda Marinho, que introduziu e coordena o evento no Amazonas e seus municípios com apoio de parceiros, a temática deste ano pretende dar continuidade a um processo participativo de construção da sustentabilidade do turismo receptivo da região, promovendo a participação comunitária, sensibilização estratégica e consolidação dos projetos pertinentes.

“O evento promove a cultura sustentável através do fomento a eco cidadania e ao empreendedorismo e a sensibilização estratégica para a gestão integrada das políticas de sustentabilidade e construção de uma agenda verde estruturante como modelo para aceleração das respostas socioculturais ao crescimento das demandas de inovação, conservação inovação e preservação ambiental no século 21”, completa Olinda.

A programação deste ano contará com a presença de representantes de países parceiros, palestras, debates, oficinas, roda de conversa, expositores culturais, feira gastronômica e criativa, workshop, painéis, desfile de moda, biojóias e artesanatos amazônicos, além de propiciar networking entre os participantes.

Uma das convidadas deste ano é a arquiteta e urbanista Melissa Toledo, que participará nesta quinta-feira (21) de uma mesa redonda juntamente com Paulo Cordeiro, do Implurb; o biólogo Jorge Manzone; a profª. MsC. Olinda Marinho e Bianca Amorim, diretora de Sustentabilidade do Instituto Ecológico Aqualung.

Um dos principais temas que a arquiteta irá abordar na mesa redonda será sobre os centros históricos, seja sua reabilitação, seus conceitos, relatos de ocupação permanente e temporária e o papel do arquiteto e urbanista nos processos de reabilitação cultural.

As inscrições do evento poderão ser feitas de forma gratuita pelo Sympla ou acompanhados ainda de forma online pelo site: https://www.facebook.com/aconferencia.dasustentabilidade

A Conates foi idealizada pelo biólogo e professor Jorge Manzoni, e se tornou um evento pioneiro sendo sua primeira edição em 2008, consolidando-se em edições posteriores e em diversos locais do Brasil como o principal evento de sustentabilidade e produtor de cidadania ecológica para melhoramento na evolução da qualidade de vida humana associada às atividades turísticas do Brasil.

No Amazonas o evento é sempre gratuito e coordenado por Olinda Marinho, que introduziu e coordena o evento no Amazonas e seus municípios com apoio de parceiros.

