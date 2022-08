Comunidades indígenas vão ganhar Plano de Ordenamento Turístico da Amazonastur

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) está dando continuidade às ações do Plano de Ordenamento Turístico nas comunidades indígenas que fazem parte de duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), a Tatuyo e Cipiá da RDS Puranga da Conquista e, também, a Tuyuka e Diakuru da RDS do Tupé.

De acordo com a turismóloga do Departamento de Desenvolvimento e Turismo (DTUR) da Amazonastur, Raíssa Teixeira, as ações são divididas em quatro eixos com o intuito de divulgar as comunidades indígenas para diferentes destinos e promover o etnoturismo.

“As ações do ordenamento têm o objetivo de melhorar a atividade turística, tanto para o turista, quanto para a comunidade indígena. Por isso, estamos trabalhando para um turismo sustentável e responsável, que respeite a cultura indígena e traga o retorno e renda”, explicou.

Os quatro eixos das ações de ordenamento possuem pontos centrais para o desenvolvimento do etnoturismo, formatação do produto turístico, conscientização ambiental e qualificação profissional. Nesta segunda ação, foram realizadas visitas em formato de Avaliação do Atrativo Turístico para ajustes e orientação das comunidades para que, em seguida, as comunidades possam fomentar o turismo local.

O líder da comunidade Cipiá, Francês, Gui em tukano, destacou a importância das atividades turísticas para as comunidades indígenas manterem sua cultura e subsistência.

“Toda visita que vem até nossa comunidade é bem-vinda, então nós criamos esse espaço cultural indígena e estamos há 22 anos vivendo aqui, e a gente trabalha com a cultura. Então, para nós é um trabalho de vivência, uma forma de subsistência dentro da comunidade. E ao mesmo tempo é uma forma de manter nossa cultura viva repassando para nossos filhos para que não perca nossa língua e nossas danças. Por isso, a visita turística é muito importante”, destacou.

Parceria

Na primeira ação, em julho, a Amazonastur realizou visitas técnicas e Oficina sobre Sensibilização ao Turismo e Incentivo a Formação de Gestão Participativa, ministradas pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA).