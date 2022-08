Comunidade Itaporanga, na zona Norte, começa a receber obras de saneamento básico

A comunidade Itaporanga existe há oito anos e a partir do início de agosto começou a receber frentes de obras da Águas de Manaus, junto com a prefeitura

Cerca de 10 mil moradores da comunidade Itaporanga, na zona Norte da cidade, começaram a receber uma grande frente de obras da Águas de Manaus, em parceria com a Prefeitura de Manaus. Após oito anos vivendo sem nenhuma infraestrutura, essas famílias passarão a receber a água tratada em suas torneiras e benefícios sociais, como a Tarifa Manauara.

No local vivem cerca de duas mil famílias em situação de vulnerabilidade. Para atender estes moradores, a concessionária está com equipes no local realizando instalação de mais de oito mil metros de redes de distribuição, além de um poço que terá profundidade de 200 metros, que irá garantir a qualidade e regularidade no fornecimento da água que será disponibilizada.

Morador da comunidade desde o início, José Cupertino, afirmou que a chegada da água trouxe esperança em dias melhores, com qualidade de vida para todos os moradores. “Antigamente tínhamos que ir até o igarapé para pegar água na cacimba. Água potável só tínhamos se comprássemos fora da comunidade. Estamos muito felizes com a chegada da água, pois agora teremos água tratada nas torneiras. Hoje vemos estas melhorias sendo implantadas e ficamos muito felizes. É um sonho que está sendo realizado”, destacou.

Nesta semana, uma equipe da Responsabilidade Social da empresa esteve reunida com as famílias da comunidade para esclarecer sobre o serviço que está sendo realizado e sobre os benefícios que os moradores terão junto com a chegada da água. “Já estamos conversando com os moradores para orientar com relação aos cadastros na Tarifa Manauara, bem com a isenção dos custos para ligação ao nosso sistema. Aproveitamos também para orientar sobre a importância do consumo consciente da água, afim de preservarmos este bem tão importante para vida”, frisou o gerente de Responsabilidade Social, Semy Ferraz.

A previsão é que a obra seja entregue até o final de outubro. De acordo com o diretor-presidente da concessionária, Thiago Terada, atender à população vulnerável é prioridade na gestão da empresa.

“Temos muito orgulho de poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Seja por meio da água, esgoto ou incluindo famílias em situação de vulnerabilidade na nossa tarifa social, estamos deixando um legado positivo para a cidade de Manaus”, ressaltou.

Investimentos

Nos últimos anos, a Águas de Manaus tem ampliado investimentos na melhoria do saneamento básico da cidade. São ações transformadoras que já estão beneficiando a população, com atenção especial às regiões vulneráveis. Mais de R$ 500 milhões foram investidos na ampliação dos serviços na cidade. Em locais onde nunca havia chegado água, como em becos, palafitas, rip-raps e comunidades longes da área central de Manaus já foram implantados mais de 150 Km de redes de água.

Nos últimos meses, comunidades como João Paulo IV e Coliseu, ambos localizados no bairro Jorge Teixeira passaram a receber água potável. “Já realizamos diversas obras e levamos água para locais onde há anos não havia saneamento. Estamos também com muitos projetos em andamento para garantir que toda cidade seja beneficiada tanto com água, quanto com rede de esgoto. Em Itaporanga estamos entrando junto com a prefeitura para levar saúde e dignidade para comunidade”, destacou Diego Dal Magro, diretor-executivo da concessionária.

