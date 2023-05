Como voluntário, vereador William Alemão participa do projeto social Lugar ao Sol

O vereador William Alemão (Cidadania) expressou sua satisfação durante a 12ª edição da ação social Lugar ao Sol, realizado no bairro do Coroado, zona leste de Manaus, no último sábado (27/05) e ressaltou a importância de promover estas ações, que contribuem com a saúde física, mental e bem-estar dos moradores.

A iniciativa beneficiou mais de 400 pessoas, através de serviços essenciais como odontológicos, ortopédicos, entre outros, reforçando o apoio às famílias da região. O projeto social Lugar ao Sol, realizou o evento em parceria com o Centro Cultural Sidney Cerdeira e foi marcado pelo espírito de solidariedade e dedicação. A ação contou com uma equipe de profissionais voluntários dispostos a oferecer seus conhecimentos e habilidades em prol da comunidade.

Entre os serviços oferecidos, destaca-se a orientação jurídica que esclareceu sobre questões legais com participação da equipe Justiça Itinerante. Além disso, os participantes receberam suporte para agendamento para expedição de carteiras de identidade.

A ação social também proporcionou cuidados com a aparência e o bem-estar como corte de cabelo e design de sobrancelha para quem desejasse um visual renovado, entretanto, quem buscava relaxamento e alívio das tensões do dia a dia, teve a oportunidade de receber massoterapia, contribuindo para o seu bem-estar físico e mental, além disso, a ação ofereceu suporte psicológico para aqueles que precisavam de apoio emocional.

Uma equipe odontológica estava disponível para realizar atendimentos e orientar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal. Na área médica, ortopedista e clínico geral realizaram avaliações e orientações em suas áreas. Além disso, foram disponibilizados exames complementares de sangue, fezes e urina.

As crianças não foram esquecidas. Uma equipe dedicada à pintura facial infantil proporcionou momentos de alegria e diversão aos pequenos, tornando o evento ainda mais especial.