A 17ª Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Manaus realizou, nesta segunda-feira (17 de fevereiro), a primeira reunião, dando início às discussões sobre políticas públicas para o setor esportivo na cidade. A atividade reuniu os vereadores membros da Comissão e abordou os projetos e investimentos para o ano de 2025.

Participaram da reunião os vereadores Mitoso (MDB), Capitão Carpê (PL), presidente e vice-presidente da Comissão respectivamente; João Paulo Janjão (Agir); Coronel Rosses (PL); Allan Campelo (Podemos); Joelson Silva (Avante); João Carlos (Republicanos); e o suplente Eurico Tavares (PSD).

Durante o encontro, os vereadores fizeram os primeiros alinhamentos para o trabalho da Comissão. Foram debatidos temas como o fomento da prática esportiva em bairros periféricos, a destinação de recursos para infraestrutura e a criação de novos projetos sociais. Além disso, os parlamentares também destacaram a necessidade de incentivo ao esporte amador e parcerias para ampliação das atividades esportivas na capital.

O presidente da Comissão, vereador Mitoso (MDB), ressaltou a importância do esporte como ferramenta de inclusão social e destacou que um dos principais objetivos da Comissão será buscar apoio para implementar novas políticas públicas na área.

“É importante estarmos sintonizados para buscar com o Executivo e Legislativo, a harmonia entre os poderes para chegar no senso comum. Eu tenho certeza absoluta que essa Comissão, nessa primeira reunião, haverá de contribuir sobremaneira com o esporte na nossa cidade, dando a ideia sugestões e logo logo nós teremos com certeza uma resposta muito mais positiva e inclusiva para nossa cidade”, destacou.

Outro assunto que fez parte da reunião foi a proposta de criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, um projeto pode representar um avanço significativo na gestão esportiva da cidade, conforme pontuou o vereador João Paulo Janjão (Agir), membro da Comissão de Esportes.

“Dei entrada com uma indicação para a recriação da Secretaria Municipal de Esporte, o que acredito que é muito importante para que a gente tenha uma secretaria encorpada, com orçamento, com contratações de profissionais de educação física, gerando emprego, mas sobretudo chegando na comunidade. Se a gente tiver mais suporte de investimento, com toda certeza o esporte vai avançar e chegar nas pessoas”, enfatizou o parlamentar.

De acordo com o vereador Joelson Silva (Avante), o diferencial da Comissão de Esportes este ano é a forte ligação de seus membros com o esporte, o que pode trazer um olhar mais técnico e qualificado para as decisões.

“Os membros da Comissão de Esportes, a maioria, são pessoas exatamente ligadas ao esporte, temos faixa preta, vereador do jiu-jítsu, vereador que é presidente de clubes aqui na cidade e a intenção é ter uma pauta produtiva, que possa cooperar nos esportes que são realizados na cidade de Manaus. É evidente que com esse grupo de Comissão aqui, tem tudo para dar certo”, disse.

Ao longo dos trabalhos, a Comissão deve ouvir representantes de federações e associações esportivas locais, a fim de aprofundar sobre as prioridades dos atletas manauaras. A próxima reunião da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Manaus será realizada no dia 11 de março.