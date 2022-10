Começa hoje o Halloween do Amazonas Shopping com atração do “Circo dos Horrores”

O Amazonas Shopping recebe, a partir de hoje (15), a atração de Halloween “Circo dos Horrores”. O espaço temático vai funcionar até o dia 31 de outubro, na Praça de Eventos Rio Solimões, no primeiro piso, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.

Outra atividade na programação de Halloween do shopping será a tradicional coleta de doces, que acontecerá no dia 30 de outubro, a partir das 16h.

No “Circo dos Horrores”, o público vai visitar cenários de circo, com um toque bastante assustador. Personagens horripilantes, como o palhaço macabro, prometem surpreender os visitantes, que também poderão tirar fotos nos espaços.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que esse é um momento de muita diversão para as famílias. “O Halloween é uma tradição americana, mas que caiu no gosto dos brasileiros e o shopping traz um pouco dessa festa”, destacou.

Ela informa que a coleta de doces, no dia 30 de outubro, ocorrerá nas lojas do shopping. Para participar, os pais devem fazer um cadastro no lounge, na Praça Rio Negro, no corredor central, e retirar a lista de lojas participantes. Outra opção é entrar no aplicativo “Amazonas Shopping”, realizar o cadastro e retirar a lista.

A ação vai acontecer enquanto durarem os estoques de doces. “Os pais podem fantasiar as crianças, participar da brincadeira e fazer uma grande festa em família”, acrescentou a gerente de Marketing.

