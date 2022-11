Combate ao preconceito: Fifa lança campanha para “rivalizar” com braçadeiras LGBTQIA+

No Catar, a bola ainda não rolou para a Copa do Mundo. No entanto, nos bastidores, há uma grande disputa sendo travada em torno de manifestações políticas no torneio. E a principal delas diz respeito às braçadeiras em homenagem à comunidade LGBTQIA+. No Catar, a homossexualidade é proibida.

A Fifa lançou hoje (19), uma campanha “Futebol une o mundo”, que tem como objetivo conscientizar as pessoas, através das partidas, sobre temas como saúde, educação e discriminação

Assim, em cada etapa do torneio, os capitães das seleções receberão braçadeiras com dizeres específicos. A medida foi tomada para “rivalizar” com as braçadeiras LGBTQIA+ que algumas seleções se propuseram a usar durante o Mundial.

Veja qual tema as braçadeiras irão abordar em cada uma das fases da Copa do Mundo:

• Fase de grupos – 1ª rodada: O Futebol une o mundo #FootballUnitedTheWorld

• Fase de grupos – 2ª rodada – Salve o planeta #SaveThePlanet

• Fase de grupos – 3ª rodada: Proteja as crianças, divida a refeição #ProtectChildren #ShareTheMeal

• Oitavas: Educação para todos, futebol para as escolas #EducationForAll #FootballForSchools

• Quartas: Não à discriminação #NoDiscrimination

• Semifinais: Seja ativo, traga os movimentos #BeActive #BringTheMoves

• Terceiro lugar e final: Futebol é alegria, paixão, esperança, amor e paz #FootballUnitesTheWorld

Essa campanha da Fifa temm parceira com agências da Organização das Nações Unidas (ONU) de promoção de Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Programa Mundial de Alimentos (WFP) e Organização Mundial da Saúde (OMS).

No entanto, ainda não se sabe se todas os capitães vão utilizar essas braçadeiras. Países europeus como Inglaterra e Alemanha já se posicionaram a favor do uso da braçadeira “One Love”, em homenagem à comunidade LGBTQIA+.

“Sim, usarei a braçadeira de capitão [One Liove]. Todo o torneio é uma grande experiência. Não temos medo das consequências”, disse o capitão da Alemanha, o goleiro Manuel Neuer, em entrevista coletiva.

