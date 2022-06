Combate à Fome ganha agenda prioritária com mobilização de Marcelo Ramos

Câmara Federal se une a entidades e empresas para incentivar ações e doações em resposta à fome de 33 milhões de brasileiros

A Ação da Cidadania, em parceria com as Frentes Parlamentares de Combate à Fome e de Segurança Alimentar do Congresso Nacional, realizaram na Câmara dos Deputados evento de lançamento da agenda Betinho Contra a Fome. Com a presença do Daniel de Souza, filho do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, presidente do conselho da Ação da Cidadania, o evento teve, ainda, a participação de entidades e empresas que se dispuseram a promover ações para promoção de políticas públicas de segurança alimentar.

“A agenda Betinho conta com ações estruturantes de combate à fome. O Brasil saiu de um cenário já ruim 19 milhões de pessoas em situação de fome, em 2020, para 33 milhões em 2022. Isso não é um número, não é uma estatística, é uma tragédia. Esta agenda é urgente e um instrumento importante para colocar comida na mesa dos que mais precisam”, disse o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM).

O parlamentar amazonense, que teve participação na organização da Agenda Betinho, foi responsável por trazer empresas do porte da AMBEV, Vivo e Natura, além de entidades como a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos (ABIA), que se dispuseram a contribuir com a agenda.

Daniel Souza lembrou quando seu pai, Betinho, lançou, em 1993, a organização não governamental Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. “Ali, nasceu de fato a consciência da fome, que era um problema política e precisava ser estruturado no Brasil”. Constam da Agenda Betinho 40 propostas cujo objetivo é contribuir com a garantia, desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas municipais de Segurança Alimentar e Nutricional em todo o Brasil.

Agenda de resgate de retomada

Hoje (9), a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública, para debater o pré-lançamento da Agenda Betinho Contra a Fome, que pretende contribuir com o desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas municipais de segurança alimentar e nutricional em todo o Brasil.

